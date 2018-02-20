Защищать Путина может быть выгодным для пропагандиста

О барских замашках российских пропагандистов. Никита-Бесогон за холуйстве перед властями «вылизал» себе целое поместье и ведет себя, как барин, относясь к местным, как к свои крепостным.

Чемпион России по холуйству и продажности Никита Михалков в последнем «Бесогоне» решил защитить от «врагов» Сталина и Путина. Пускай, я рад, что российские телезрители услышали мои слова о неизбежном финале Путина и его холуев типа самого Михалкова, пишет на свой странице в Facebook, Игорь Эйдман.

Эта старая проститутка, готовая лизать задницу ради привилегий и денег любым властям (последовательно: коммунистам, ельцинским «либералам» и путинским «патриотам»). В моей родной Нижегородской области он нализал у местных начальников аж на целое поместье. Теперь Михалков ведет себя там как реально поехавший барин-самодур и относится к местным жителям как к своим крепостным.

Вот кусок из любопытного репортажа «Свободной Прессы» об имении этого «русофила» и «народолюбца».

«Михалков по периметру своей дачи выпустил ядовитых змей

Завезти в Щепачиху несколько десятков ядовитых змей и выпустить жить по периметру собственных владений – неизвестно, когда такая идея пришла в голову Михалкову, но воплотилась она только в этом году. «Хорошо, все егеря у Михалкова наши, местные, предупредили, – рассказал местный житель, каменщик Андрей. – А то бы точно кого-нибудь покусали. Теперь детей, кто приезжает из города, надо будет из этих мест отгонять».

Чемпион России по холуйству и продажности Никита Михалков в последнем "Бесогоне" (кадры оттуда) решил защитить от "враго… Опубліковано Игорем Эйдманом 19 лютого 2018 р.

Зачем по границам михалковского участка напустили змей – местные не сомневаются: «Чтобы не ходил здесь кто попало». Обижаются на «барина» немногие – в основном женщины, которым теперь придется беспокоиться за детей и коз, что невзначай могут пострадать от михалковских «охранных гадов». Мужики рассуждают более основательно: если бы у меня была такая же усадьба, я бы так же сделал. А то действительно, «ходют тут всякие»! Те из деревенских жителей, кто побогаче (в основном это дачники из Нижнего), даже подражают – коттеджи тут попадаются с вывертом, один заделан под английский замок, другой под рубленый терем.

Основной рубеж обороны усадьбы от посторонних – конечно, не гадюки или более опасные медянки, а егеря и охранники из числа местных жителей. «Нет, никаких таджиков, только наши, местные ребята, – рассказал Алексей из Тумботина. – Зимой на снегоходах, сейчас вот на квадроциклах, и еще есть несколько конных, которые помогают на охоте». О мощных и дорогих карабинах охранников говорит весь район (Павлово и округа издавна жили производством оружия и скобяных изделий, так что в металле толк здесь понимают все). Охранников – не больше сотни, но и не пара десятков, а точнее никто не считал.

Зарплату получают «не хуже, чем мы», говорит каменщик Андрей. В рублях это – около 20 тысяч в месяц, возможно, несколько больше. «Злобность» охраны объясняется просто – жесткой системой штрафов. «Был тут случай недавно, браконьеры отстрелили кабанчика молодого, егерь не уследил. Остался на месяц без зарплаты, кабан как раз столько и стоил». Проникновение посторонних на усадьбу, надо полагать, штрафуется не мягче…».

Игорь Эйдман, Facebook