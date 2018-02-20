В России участились случаи нападения на активистов протестных движений

В воскресенье в Москве и Питере активисты вышли на пикеты в поддержку крымских татар, была проведена серия одиночных пикетов в поддержку преследуемых в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов. Один из пикетчиков подвергся нападению, но полиция отказалась составлять протокол на нападавшего, в дело вмешался депутат питерского Законодательного собрания, обещавший разобраться в ситуации.

В Санкт-Петербурге и Москве состоялась серия одиночных пикетов, направленных на поддержку крымских татар. Об этом заявила активистка движения «Стратегия-18. Петербург в поддержку крымских татар» Евгения Литвинова на своей странице в Facebook.

«Каждый месяц мы напоминаем о преследованиях крымских татар. Форма – серия одиночных пикетов – не оригинальна, но тема, как и ранее, актуальна. И реакция на наши пикеты есть. Часто не такая, как хотелось бы», – сказала активистка Евгения Литвинова.

Фотографии будут позже.А сейчас о происшествии 18 февраля 2018 года. Мы решили, что акция "Стратегия-18" будет бессро… Опубліковано Евгенією Литвиновою 18 лютого 2018 р.

В частности, информируется, что вчера, 18 февраля, активист Владимир Шипицин подвергся нападению – неизвестный смял его плакат и сломал флажок Украины. Шипицину удалось самому задержать обидчика, однако в полиции отказались составлять протокол по факту нападения.

«И ведь гражданин сразу во всем признался: да, напал, да, сломал, да, пытался порвать. А полицейские четко продемонстрировали с кем они. На улице неявно, в отделе уже явно. Так что пусть свои слова насчет того, чтобы к ним обращались в случае препятствий пикетам и все свои просьбы отойти или что-то свернуть, пусть засовывают себе в задницу. Нутро свое фашисткое показали», – прокомментировал ситуацию сам Владимир Шипицин.

В ситуации с нападением на Владимира Шипицина и отказом полиции составлять протокол обещал разобраться депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Об этом он написал в своем комментарии к посту Евгении Литвиновой.

«Заявление мне – через сайт ЗАКСа. Я потребую объяснений у Центрального РУВД и 78 отдела, почему не установили личность», – написал Вишневский.

Вчера в Санкт-Петербурге было совершено пятое, считая с октября 2017, нападение на активиста протестного движения. В этот раз нападению подвергся активист «Открытой России» Олег Максаков, который был сильно избит в подъезде своего дома.

«На нашего товарища активиста Открытой России Олег Максаков совершено нападение. Около часа назад в подъезде на него напали двое и избили. Ничего не сказали, ничего не отняли. Олег в сознании, сам смог вызвать скорую, сейчас находится безопасности», – написано в сообщении на странице Евгении Литвиновой.

Это пятое нападение на активистов с октября 2017. Опубліковано Евгенією Литвиновою 18 лютого 2018 р.

В связи с этим соратники пострадавших указывают на существование в социальной сети «Вконтакте» группы «Галерея уникальных людей» («ГУЛ») специализирующейся на сборе информации об активистах участвующих в протестном движении. В группе выкладываются фотографии и указываются адреса активистов.

Обращения с жалобами в администрацию сети «Вконтакте» приводит только к удалению адреса проживания активиста. Фотографии из группы не удаляют. Что по всей видимости и позволяет безошибочно опознать будущие жертвы нападения. Как это произошло в случае с Олегом Максаковым и Владимиром Шипициным фотографии которых были опубликованы в «ГУЛ».

«Гуляй Поле»