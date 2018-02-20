Тиллерсон рассказал об изменившихся отношениях с Путиным

Госсекретарь США и российский президент лично знакомы почти 20 лет. Однако, Тиллерсон подчеркивает, что это не мешает ему оказывать давление на Россию.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным, которое длится почти 20 лет со времен руководства корпорацией Exxon Mobile, не мешает ему давить на РФ. Об этом он сказал в интервью телеканалу «CBS».

«Это было по-другому, поскольку мне пришлось очень хорошо обдумывать все. Единственное, что я ему сказал: «Господин президент, перед вами тот же человек, только с другими полномочиями», – рассказал Тиллерсон о своем первом визите в Кремль в должности госсекретаря.

Тиллерсон заметил, что до этого он был знаком с Путиным 18 лет, когда он еще возглавлял Exxon Mobile. По его словам, в то время он был сосредоточен на достижении успеха для акционеров компании.

Сейчас, как сказал глава Госдепартамента, динамика его отношений с Путиным изменилась.

«То, что представляет он, отличается от того, что я сейчас представляю. И я сказал ему: «Я сейчас представляю американский народ». И я думаю, было важно сказать ему это прямо в лицо, чтобы он четко понял это», – сказал Тиллерсон.

В то же время глава Госдепа согласился, что сейчас Россия во главе с Путиным нарушает ряд обязательств, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в контексте соблюдения санкций против КНДР, а также относительно полного вывода из Сирии химического оружия.

«Когда дело доходит до убийства людей химическим оружием, это не должно выглядеть как-то по-другому», – подчеркнул Тиллерсон говоря о войне в Сирии, и добавив, что такие действия должны иметь последствия.

Он также подтвердил, что администрация сейчас готовит новые ограничения против России, в соответствии с Актом противодействия противникам Америки путем санкций, который был утвержден в прошлом году Конгрессом и подписан президентом США.

«CBS»