В России задержали топ-менеджера дочерней компании «Газпрома»

Задержанного подозревают в организации заказного убийства, в результате которого был серьезно ранен один человек.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали члена совета директоров удмуртской компании «Газпром Спецгазавтотранс» Владимира Тумаева. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, он подозревается в неэкономическом тяжком преступлении. Позднее агентство со ссылкой на источник передало, что он подозревается в организации заказного убийства, в результате которого был ранен один человек.

В «Интерфакс» уточняют, что правохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев по вопросу проведенного задержания.

Справка «Гуляй Поля»: Владимир Тумаев руководил «Газпром Спецгазавтотрансом» с 1984 по 2009 годы. В настоящее время, согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, входит в совет директоров ПАО «Газпром Спецгазавтотранс», ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. Он также был основателем и президентом футбольного клуба «Союз-Газпром», ныне «Зенит-Ижевск».

«Интерфакс»