Итоги Мюнхена: о российской агрессии только немного поговорили

Мюнхенские разборки, или зачем немцы повздорили с американцами. Как Германия критикует и одновременно использует изоляционизм Дональда Трампа.

Мюнхенская конференция по безопасности, завершившаяся в воскресенье – событие, продуктивное в качестве мероприятия с участием высокопоставленных лиц. По крайней мере могло бы им быть. Как и встречи больших «семерок» и «двадцаток». По сути же конференция стала достаточно противоречивым событием. И что греха таить – малоэффективным. Потому как текущие политические противостояния не могли его не затронуть – произошла диффузия Realpolitik, основ международной безопасности и т.д. с одной стороны, и популизма, идеологии, антиглобализма, с другой. Бизнес? Ну, он никуда и никогда не девался. В итоге и получился невразумительный, размытый диспут о безопасности, пишет на страницах «Деловая Столица» Владислав Гирман.

Ныне существует сформированный и очерченный «набор» угроз для ЕС и США – Россия, КНДР, Иран, еще тлеющий экстремизм суннитского ИГ; а также киберпреступники – иногда безликие, а иногда имеющие прописку в вышеупомянутых трех странах. Плюс Китай. Кстати, если Вашингтон периодически незлым тихим словом поминает китайских хакеров, несмотря на определенное развитие сотрудничества двух стран, то в Европе на первый план выходят именно «визиты» представителей Поднебесной с набитыми карманами.

Эти темы, включая сопротивление агрессии Кремля и киберугрозам, обсуждались с пятницы по субботу. Но лишь обсуждались. Стороны презентовали пару-тройку ни к чему особенно не обязывающих инициатив. Что касается одного из ключевых вызовов европейской безопасности – украинского конфликта, то особого прогресса тоже не наблюдается. Со встречей «Нормандской четверки» не сложилось. Как и с действительно плодотворным обсуждением миротворческой миссии, в частности пресловутой инициативой-докладом советника украинского президента и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. С другой стороны, ничего из ряда вон выходящего и не произошло. Глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Мюнхен не ради компромисса, а ради картинки на росТВ, которая покажет непреклонного и принципиального деятеля, с суровой миной отвергающего дискуссии о миротворцах и с главой МИД Украины Павлом Климкиным, и с нынешним руководителем Альянса Йенсом Столтенбергом. Москва между «Кремлевским докладом» и готовящимися санкциями и грядущими выборами выбрала последнее.

Хотя черновик плана по «голубым каскам», конечно, в утиль не ушел. Пока неясно, как Штаты и Украина смогут «нокаутировать» россиян в Совбезе ООН, но точно лишним не будет проработать детали миссии, даже если пока она выполняет роль рычага внешнеполитического давления на Кремль, как и сам «черный список» представителей окружения Владимира Путина. В случае с миротворцами появляется все больше конкретики. Та же Швеция, упомянутая в докладе Расмуссена в качестве примера страны не из НАТО с опытом миротворчества, выразила готовность снова направить военных в Украину спустя 300 лет. «Если мы увидим надлежащие условия, и если мы признаем, что эта миссия может помочь …тогда мы открыты для этого», – сказал министр обороны Швеции Петер Хультквист. А еще один не член НАТО – Финляндия – и вовсе, по словам президента Саули Ниинисте, помочь Украине должна: «Речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса».

Да и судя по всему Беларусь в этом вопросе не стоит сбрасывать со счетов, пусть ее участие вне «Минска» невыгодно Киеву ввиду непростых, но все еще тесных отношений с Москвой. Президент Александр Лукашенко, толкуя о прибывших 160 тысячах украинцев из-за войны, подкрепляет собственную значимость в глазах Запада. А спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер во время встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем вероятно прощупывал готовность Минска играть не под диктовку Кремля. Так что в целом хоронить идею с «голубыми касками» рано – работа ведется. Прежде всего американцами. Фронтменам Евросоюза лидерство Вашингтона не нравится и стремятся вновь перехватить инициативу – стать главным гарантом безопасности в Европе.

Чего на Мюнхенской конференции хватало – так это распрей и дрязг. Политические конфликты и конфликтики. Это и польская историческая трансформация, разгневавшая Иерусалим и Киев. Это Brexit, все пункты которого еще не «выписаны» и создают напряжение на разных уровнях. Это и геополитический волейбол, где сетка – Атлантический океан. Администрация Трампа подает, ЕС отвечает.

Например, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ответ на неоднократную критику со стороны США о недостаточном финансировании оборонных возможностей НАТО заверил, что Брюссель Альянс очень любит, дескать, враки это все: «Мы увеличили расходы на безопасность». И при этом попытался сравнить военный потенциал Штатов и Евросоюза. В принципе, понятно зачем – претензии Вашингтона выставить шапкозакидательством.

Так вот Юнкер заявил, что у европейцев новых видов вооружений больше, чем у США. И привел красивую инфографику, согласно которой: у ЕС типов танков 17 против одного американского «Абрамса», боевых машин пехоты – 20 против 6, 152-155 мм гаубиц – 27 против 2; боевых самолетов – 27 против 2, боевых вертолетов – 4 против 2, противокорабельных ракет – 12 против 2, зенитных ракет – 13 против 3; эсминцев, фрегатов – 29 против 4, торпед – 20 против 4; дизельных субмарин – 11, а у США их нет; атомных – 5 против 4. Все это так. У нескольких стран ЕС есть свои наработки в той или иной сфере. Однако Юнкер не распространялся о численности по каждому пункту. Хотя какой смысл, если у США, например, танков больше 9 тысяч, а у тех же шведов их всего около 120. Да и вертолетов и самолетов у американцев 13 тысяч. Любопытно, что при имеющемся выборе боевых машин некоторые страны-члены ЕС идут за теми же F-16 в американский военторг, а не к соседям.

Адвокатом Вашингтона в вопросе НАТО в Мюнхене выступили поляки, как раз такие самолеты и покупающие и традиционно поддерживающие Альянс и США в пику Брюсселю и Берлину. Матеуш Моравцекий, премьер Польши, которая, как раз свои 2% от ВВП «отстегивает», подчеркнул, что все члены НАТО должны поступать также. «Россия напала на Грузию и Украину, надо всегда помнить об этом, говоря о европейской безопасности», – заявил Моравецкий.

А что Германия? Если Юнкер был неубедителен, то глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль – другое дело. Он обошелся без инфографики и прямо заявил, что ЕС – партнер, а не вассал США. «Никто не должен пытаться расколоть ЕС – ни Россия, ни Китай, ни США. Евросоюз является партнером США, но не является его подданным». На этом он не остановился. Казалось бы новое-старое заявление Габриэля о поэтапной отмене антироссийских санкций, которое он оперативно привязал к миротворцам, должно было бы внести диссонанс в официальную позицию Берлина, в первую очередь Ангелы Меркель, относительно конфликта на Донбассе, ан-нет – он еще сильнее обнажил наличествующую расхожесть мнений руководства ФРГ и США. В первую очередь на обеспечение безопасности.

Что еще четче показано в отчете главы Конференции Вольфганга Ишингера, который подчеркнул, что Вашингтон, мол, все более апатичен в вопросах развития международных отношений путем дипломатии, предпочитая агрессивный стиль ведения переговоров. В докладе Ишингера цитируется эксперт по внешней политике из США Джон Икенберри. По его словам, «самая мощная держава мира начала саботировать мировой порядок, установленный ею же». Вспоминается заявление Меркель после встречи с Трампом о том, что европейцы теперь сами по себе.

Немцы плавно подводят к выводу, что обеспечение безопасности в Европе – очень важно, но места Штатам уже нет. Как заявил Габриэль, «ЕС должен решить внутренние конфликты и восстановить внутреннюю сплоченность, необходимо согласовать действия во внешних отношениях, разработать инструменты, чтобы вместе реализовывать общие интересы в соответствии со своими возможностями, согласно единому плану». Мюнхенская конференция показала, что Берлин, нападая на США, еще больше перетягивает одеяло лидерства в блоке на себя.

Если раньше Германия была одним из экономических и политических столпов блока, то ныне устанавливается еще один кит – оплот безопасности для всего ЕС. В кооперации с Францией Эмманюэля Макрона, который серьезно настроен вместе с Меркель переформатировать и укрепить Евросоюз, включая создание общеевропейской армии. Это своего рода декларация независимости от США. Свято место пусто не бывает. Пока Трамп потихоньку самоустраняется из международной политики, где может, Брюссель, а точнее Берлин и Париж надеются занять вакантные места.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»