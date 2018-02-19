У Порошенко осудили атаки на «Россотрудничество» в Киеве

В Администрации президента Украины назвали неприемлемым погромы в помещений «Россотрудничества» в Киеве. Там подчеркнули, что «Украина – демократическое и цивилизованное государство» и подобные акции вандализма недопустимы.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев назвал неприемлемыми погромы офиса «Россотрудничества». Об этом он сказал, комментируя акцию «Смерть России» в центре Киева, передает «Радио Свобода».

«Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, – неприемлемы», – сказал Елисеев, отметив, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

«Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание», – отметил заместитель главы АП.

Он объяснил, что «Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции», но подчеркнул, что действия активистов не являлись мирными.

«Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинского на российские территории», – сказал Елисеев.

Как известно, 18 февраля участники акции «Смерть России», организованной добровольческим движением ОУН Николая Коханивского, пришли к российскому «Сбербанку» и зданию «Россотрудничества» на Подоле и разбили там окна.

17 февраля активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства «Россотрудничества», Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2. Там они растоптали, а затем сожгли российский флаг, а также оставили надписи на стенах.

«Радио Свобода»