Погибшие в Сирии боевики из ОРДЛО были направлены туда по приказу

Идеолог «новороссии» Царев заявил, что служившие в ЧВК «Вагнер» боевики из ОРДЛО попали туда по приказу. Когда и кем был отдан такой приказ Царев не уточнил.

Погибшие при ликвидации наемников ЧВК «Вагнера» в Сирии боевики из ОРДЛО были отправлены туда по приказу. Об этом сказал бывший депутат Верховной Рады и идеолог «новороссии» Олег Царев на своем персональном сайте.

«Я знаю, как ребята попали в Сирию. Я знаю, с каким невеселым настроением мои знакомые с Донбасса, после заключения Минских соглашений, летели в Сирию. Поверьте мне, летели они туда не за «длинным рублем». Они, возможно, не разбираются в большой политике, но они Родину поехали защищать туда, где, им сказали, для страны нужнее», – написал Царев.

Экс-«председатель парламента «новороссии» также объяснил, почему якобы не стоит не называть боевиков наемниками.

«Солдат не должен обсуждать приказы. Поступил приказ – в Сирию, они поехали в Сирию. Именно поэтому они – солдаты, а не наемники. Именно потому, что поехали по приказу, а не за деньги», – добавил Царев.

При этом он не уточнил, кто именно дал такой приказ.

«Гуляй Поле»