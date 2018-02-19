Как готовится «раскулачивание» олигархов. Россия на пороге передела собственности

В нашумевшем «Рыбка-гейте» есть своя малозаметная подоплека. В современной России четкая тенденция перевести все экономические активы под контроль государства. С этой целью могут запускать различные схемы «отжатия» собственности олигархов.

Суд Лондона продолжит рассматривать иск Олега Дерипаски против Владимира Потанина в марте. Основные владельцы «Норильского никеля» борются за миноритарный пакет, который принадлежит структурам Романа Абрамовича. В СМИ заговорили о возобновлении крупнейшего корпоративного конфликта. Появилась даже версия, что разногласия стали причиной так называемого «яхтенного скандала» с участием Насти Рыбки. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает подобное развитие событий весьма возможным.

Уроженка белорусского города Бобруйска Анастасия Вашукевич, известная в некоторых кругах как Настя Рыбка, в один момент стала знаменитой на всю страну и даже мир. Она раздает интервью, полемизирует с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. Кажется, еще чуть-чуть, и задумается о собственной политической карьере. Конечно, ничего исключать нельзя. У нас, как говорится, возможно все.

А тем временем так называемые элиты, которые и так находятся в предвыборном смятении, гадают, что это было, вернее, кто или что стоит за «яхтенным делом» – ярким расследованием Фонда борьбы с коррупцией. Как правило, в таких ситуациях мало кто верит, что это исключительно хорошая работа подчиненных Алексея Навального. Было много версий, например, что это очередной подкоп под Дмитрия Медведева, борьба за пост №2 в государстве. Сергей Приходько, фигурант так называемого «рыбкагейта», – ключевая фигура в правительстве, начальник его аппарата – зампремьера. Конечно, возможно все. Однако так получается, что с высокой долей вероятности большая политика здесь далеко не на первом плане. А дело, возможно, исключительно в деньгах, в бизнесе. Именно сейчас возобновился доселе дремавший крупнейший корпоративный конфликт, борьба за один из самых лакомых кусков российской экономики – «Норильский никель».

Пять лет назад владельцы компании Владимир Потанин и Олег Дерипаска разошлись во взглядах насчет того, как управлять этим активом. У каждого была своя стратегия, и одна с другой никак не пересекались. Понятно, что это не шло на пользу стратегическому предприятию. В итоге, как это нередко бывает в современной России, вмешался президент. Чтобы найти компромисс, на помощь призвали другого олигарха – Романа Абрамовича. Он выкупил порядка 6% акций «Норникеля» и тем самым получил право на участие в управлении горнорудной компанией, и главное – он смог выступить арбитром между Дерипаской и Потаниным, сблизить их точки зрения. Вроде бы все, мир наступил. Но, как выясняется, это было лишь временное затишье.

По условиям соглашения, по прошествии пяти лет каждый из акционеров может предложить друг другу купить его долю и, соответственно, долю Абрамовича. И последний вроде как согласен продать свои акции Потанину. Дерипаска, узнав об этом, подал иск в Высокий суд Лондона с целью воспрепятствовать возможной сделке. При чем же здесь Рыбка? Ответ понятен: это компрометация соперника перед британским правосудием и западным общественным мнением.

Конечно, это всего лишь версия, но как-то вдруг неожиданно многое совпало, то есть никакой политики, только бизнес. Остальных участников затронуло по касательной. Но каждый сможет извлечь из всей этой истории пользу для себя лично. Вот и Настя Рыбка стала знаменитой. А кончится дело тем, что стратегические активы перейдут под контроль государства – к этому сейчас есть устойчивая тенденция. Так, глядишь, и корпоративных, и иных конфликтов станет значительно меньше, и будет уже не до «рыбок».

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»