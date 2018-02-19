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Экономика

Как готовится «раскулачивание» олигархов. Россия на пороге передела собственности

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»
19 февраля 2018

В нашумевшем «Рыбка-гейте» есть своя малозаметная подоплека. В современной России четкая тенденция перевести все экономические активы под контроль государства. С этой целью могут запускать различные схемы «отжатия» собственности олигархов.

Суд Лондона продолжит рассматривать иск Олега Дерипаски против Владимира Потанина в марте. Основные владельцы «Норильского никеля» борются за миноритарный пакет, который принадлежит структурам Романа Абрамовича. В СМИ заговорили о возобновлении крупнейшего корпоративного конфликта. Появилась даже версия, что разногласия стали причиной так называемого «яхтенного скандала» с участием Насти Рыбки. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает подобное развитие событий весьма возможным.

Уроженка белорусского города Бобруйска Анастасия Вашукевич, известная в некоторых кругах как Настя Рыбка, в один момент стала знаменитой на всю страну и даже мир. Она раздает интервью, полемизирует с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. Кажется, еще чуть-чуть, и задумается о собственной политической карьере. Конечно, ничего исключать нельзя. У нас, как говорится, возможно все.

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А тем временем так называемые элиты, которые и так находятся в предвыборном смятении, гадают, что это было, вернее, кто или что стоит за «яхтенным делом» – ярким расследованием Фонда борьбы с коррупцией. Как правило, в таких ситуациях мало кто верит, что это исключительно хорошая работа подчиненных Алексея Навального. Было много версий, например, что это очередной подкоп под Дмитрия Медведева, борьба за пост №2 в государстве. Сергей Приходько, фигурант так называемого «рыбкагейта», – ключевая фигура в правительстве, начальник его аппарата – зампремьера. Конечно, возможно все. Однако так получается, что с высокой долей вероятности большая политика здесь далеко не на первом плане. А дело, возможно, исключительно в деньгах, в бизнесе. Именно сейчас возобновился доселе дремавший крупнейший корпоративный конфликт, борьба за один из самых лакомых кусков российской экономики – «Норильский никель».

Пять лет назад владельцы компании Владимир Потанин и Олег Дерипаска разошлись во взглядах насчет того, как управлять этим активом. У каждого была своя стратегия, и одна с другой никак не пересекались. Понятно, что это не шло на пользу стратегическому предприятию. В итоге, как это нередко бывает в современной России, вмешался президент. Чтобы найти компромисс, на помощь призвали другого олигарха – Романа Абрамовича. Он выкупил порядка 6% акций «Норникеля» и тем самым получил право на участие в управлении горнорудной компанией, и главное – он смог выступить арбитром между Дерипаской и Потаниным, сблизить их точки зрения. Вроде бы все, мир наступил. Но, как выясняется, это было лишь временное затишье.

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По условиям соглашения, по прошествии пяти лет каждый из акционеров может предложить друг другу купить его долю и, соответственно, долю Абрамовича. И последний вроде как согласен продать свои акции Потанину. Дерипаска, узнав об этом, подал иск в Высокий суд Лондона с целью воспрепятствовать возможной сделке. При чем же здесь Рыбка? Ответ понятен: это компрометация соперника перед британским правосудием и западным общественным мнением.

Конечно, это всего лишь версия, но как-то вдруг неожиданно многое совпало, то есть никакой политики, только бизнес. Остальных участников затронуло по касательной. Но каждый сможет извлечь из всей этой истории пользу для себя лично. Вот и Настя Рыбка стала знаменитой. А кончится дело тем, что стратегические активы перейдут под контроль государства – к этому сейчас есть устойчивая тенденция. Так, глядишь, и корпоративных, и иных конфликтов станет значительно меньше, и будет уже не до «рыбок».

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»

Tags: Владимир Путин, выборы, дерипаска, дмитрий медведев, Настя Рыбка, Россия, Сергей Приходько, Экономика

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