Трамп признал вмешательство России в выборы 2016 года в США

Президент США так же подчеркнул, что Россия достигла своей цели посеяв «разногласия, раскол и хаос» в стране.

Президент США Дональд Трамп написал, что он не отрицает вмешательство РФ в выборы в США. В тоже время он отрицает сговор между своим предвыборным штабом и российским руководством. Об этом он написал в Twitter.

«Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что «это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий со своим компьютером». Российской «мистификацией» было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией – он никогда не был», – заявил Трамп.

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia — it never did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Позже Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что если целью России было посеять разногласия и хаос, то ей это удалось

«Если целью России было создание разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они воплотили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!» – написал Трамп.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Как сообщало «Гуляй Поле», специальный советник ФБР Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в вмешательстве в президентские выборы. США намерены добиваться экстрадиции обвиняемых.

В России обвинения спецпрокурора США Мюллера назвали «абсурдом». Сам Евгений Пригожин прокомментировал обвинения в свой адрес.

«Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я вовсе не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – заявил он.

В обвинительном заключении Мюллера описывалось, как российские агенты украли номера социального страхования и другую информацию о реальных американцах и использовали их для создания банковских и PayPal-счетов для покупки онлайн-рекламы.

Агенты также вербовали американцев, чтобы они, например, держали в руках плакаты во время митингов, создавая материалы для использования россиянами в качестве контента в соцсетях.

«Гуляй Поле»