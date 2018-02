Трамп признал вмешательство России в выборы 2016 года в США

Президент США так же подчеркнул, что Россия достигла своей цели посеяв «разногласия, раскол и хаос» в стране.

Президент США Дональд Трамп написал, что он не отрицает вмешательство РФ в выборы в США. В тоже время он отрицает сговор между своим предвыборным штабом и российским руководством. Об этом он написал в Twitter.

«Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что «это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий со своим компьютером». Российской «мистификацией» было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией – он никогда не был», – заявил Трамп.

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia — it never did!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018