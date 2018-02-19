123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Трамп признал вмешательство России в выборы 2016 года в США

«Гуляй Поле»
19 февраля 2018

Президент США так же подчеркнул, что Россия достигла своей цели посеяв «разногласия, раскол и хаос» в стране.

Президент США Дональд Трамп написал, что он не отрицает вмешательство РФ в выборы в США. В тоже время он отрицает сговор между своим предвыборным штабом и российским руководством. Об этом он написал в Twitter.

«Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что «это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий со своим компьютером». Российской «мистификацией» было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией – он никогда не был», – заявил Трамп.

Позже Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что если целью России было посеять разногласия и хаос, то ей это удалось

«Если целью России было создание разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они воплотили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!» – написал Трамп.

Как сообщало «Гуляй Поле», специальный советник ФБР Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в вмешательстве в президентские выборы. США намерены добиваться экстрадиции обвиняемых.

В России обвинения спецпрокурора США Мюллера назвали «абсурдом». Сам Евгений Пригожин прокомментировал обвинения в свой адрес.

«Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я вовсе не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – заявил он.

В обвинительном заключении Мюллера описывалось, как российские агенты украли номера социального страхования и другую информацию о реальных американцах и использовали их для создания банковских и PayPal-счетов для покупки онлайн-рекламы.

Агенты также вербовали американцев, чтобы они, например, держали в руках плакаты во время митингов, создавая материалы для использования россиянами в качестве контента в соцсетях.

«Гуляй Поле»

Tags: выборы, Россия, США

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены