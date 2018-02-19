Украина подает иск против России в суд ООН за нарушение морского права

Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву против России.

Речь идет о нарушении Россией суверенных морских прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Согласно распоряжению, защищать интересы Украины будет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Об изданию «Деловая Столица» сообщили в пресс-службе главы государства.

«Завтра 20 февраля исполняется ровно четыре года с начала агрессии Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства, которая началась с незаконной аннексии Крыма, когда вторжение российских войск начало четырехлетнюю историю героической обороны Украины, борьбу за защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», – сказал президент перед подписанием распоряжения.

Глава государства отметил, что «борьба ведется не только на фронте и не только Вооруженными Силами Украины».

«Эта борьба продолжается в политической, дипломатической и юридической плоскости», – сказал Порошенко.

Он напомнил, что «Украина сделала беспрецедентную работу по защите своих юридических позиций».

«Это касается судебных исков в Международный Суд ООН в Гааге по поводу нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это касается и нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и ряда других международных документов», – отметил глава государства.

При этом он сообщил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб, в частности ведется добыча полезных ископаемых, причиняя существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительством Керченского моста без разрешения Украины.

В свою очередь, замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отметила, что Меморандум, который уже сегодня будет передан в Гаагу, представляет правовые рамки претензий о нарушении прав Украины относительно Морской конвенции. Она также добавила, что арбитраж установил конкретные временные сроки – когда и что должно быть подано.

Министр иностранных дел Павел Климкин заметил, что Меморандум является реальным результатом трехлетней работы мощной международной команды, которая включает известных международных экспертов, юристов, ученых. Документ содержит около 500 приложений. Он добавил, что этот Меморандум стал первым, а в июне будут меморандумы по Конвенциям о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

«То, что мы делаем – это комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще и за это заплатит», – подчеркнул Климкин.

«Деловая Столица»