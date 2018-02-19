Вехи истории: Чья же Русь?

Об одном будоражащем общества двух стран – Украины и России – историческом вопросе. Где и как возникла Русь, этапы исторического развития и идеологического использования названия древнего государства.

В перманентных исторических спорах день ото дня, из десятилетия в десятилетие, всплывают вечные темы. Например, активно ругаются по поводу того, кто где крестил Русь и кто является этого всего счастья наследником. У Москвы одно мнение, у Киева – как минимум три, поскольку там одно православие, а у нас – больше. Три патриархата: один московский, второй киевский, отпочковавшийся от московского, и третий автокефальный. Поэтому сложно быстро найти историческую истину в хоть каком-то религиозном контексте. Но крестили всех еще в Древней Руси, пишет историк, кандидат исторических наук Кирилл Галушко на страницах «Деловой Столицы».

Поначалу вообще не было никаких христиан. Потом появились, но христианизации мешали всякие кочевники. В VII-VIII вв. территории Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы были разделены между двумя большими тюркскими каганатами – Аварским (с центром в нынешней Румынии) и Хазарским (с центром в Прикаспии). Промежуток времени с 602 г. (когда из текстов исчезают анты) по 882 г. (приход Олега и убийство Аскольда и Дира в Киеве) является весьма темным относительно исторической Руси – Среднего Поднепровья. Непонятно, откуда взялось слово «Русь», которым во времена Нестора (начало ХII в.) уже называли потомков полян и северян (в частности – и громадное государство Рюриковичей вообще), и кто здесь учинил государственность (начал «первее правити»). Существует много гипотез, которые, как всегда, делятся согласно принципу большего патриотизма. На этом поле битвы, как известно историкам, конкурируют норманисты и антинорманисты.

Последние (это славянские «истинные патриоты») считают, что указанные в летописи варяги (скандинавские викинги) лишь захватили в Киеве уже существующее сильное полянское княжество с местной династией и что слово «Русь» не имеет к скандинавам никакого отношения, коренясь где-то на юге, а не на севере. Вариантов ответов на вопросы, кто и когда тут был, что «нескандинавское» означает эта Русь (а слово – неславянское) и почему у Аскольда, предшественника Олега Вещего, тоже неславянское имя, – множество.

Норманистам спокойнее – все имеющиеся более или менее надежные письменные источники говорят в их пользу. Арабские источники отличают «народ Русь» от славян, и, описывая похороны знатного руса, живописуют (как мы знаем) скандинавский погребальный обряд (княгиня Ольга, мстя древлянам за мужа Игоря, тоже применяет его разновидность) и утверждают, что русы правят славянами, а существует их три группы (две из которых отождествляют с Киевом и Ильменскими краями).

Византийский император Константин Багрянородный в труде «Об управлении Империей» совсем уж распинает антинорманистов, приводя названия днепровских порогов на языке русов и на языке славян. Последние – вполне знакомые украинские слова, первые же – вполне переводимые слова староскандинавские. Олег – уж никуда не денешься, звал себя «Хельг», Игорь – «Ингвар», Ольга – «Хельга». С родоначальником Рюриком и так все понятно. В общем, хотя и точно неизвестно, где и когда возникло название определенной группы людей «Русь», но в ІХ-Х вв. так определенно назывались скандинавские викинги, правящие в Киеве и округе.

Замечу, что ничего удивительного здесь нет: викинги-норманны успешно основывали государства на завоеванных землях от Ирландии до Сицилии, и никто (кроме непосредственно пострадавших) особо по этому поводу не горевал. Не случайно, что на эстонском языке Швеция до сих пор называется Rootsi. Викинги сначала торговали, а потом осели на «восточнославянском пространстве»: одни – в Полоцке, другие – в Турове, третьи – в Старой Ладоге, Белоозере и этнически пестрых балто-скандинавско-финско-славянских краях Приильменья (там, где Новгород).

Просто для гордых «восточных славян», особенно когда была еще великая Российская империя или СССР, было обидно получить свое государство от «немчуры», хотя Российской империей правили, собственно, те же этнические немцы Романовы (они не могли остаться русскими по крови, женясь с начала XVIII в. в почти каждом поколении на немках). Но обижались государи (немка Екатерина ІІ, например), что вполне понятно, «за державу» из-за политического престижа.

Вопрос установления государственности в науке уже не стоит так болезненно – это долгий процесс развития социальных институтов. Факт завоевания славянских племен другой этнической группой (скандинавами) как фактор усиления неравенства должен был, очевидно, этот процесс ускорить. То же можно сказать и о хазарах. Может, варяги просто выгнали хазар и унаследовали их систему управления и эксплуатации территории, не зря ведь киевские князья-конунги именовали себя еще и «каганами» (хазарским титулом) вплоть до Ярослава Мудрого.

Интенсивность и пропорции варяжско-хазарско-славянского симбиоза ІХ-Х вв. установить сложно. А говорить о территориальном государстве с попыткой учредить местную администрацию и нормы обложения населения можно лишь с Ольги, Владимира и Ярослава

До того оно было «торгово-разбойничьим» и функционировало по всем известному принципу рэкета (вымогательство дани в обмен на «защиту») на речных путях бассейна Днепра. Зимой князь ходил в полюдье (собирал дань с подчиненных племен), а в теплый сезон удалялся торговать или воевать в какую-нибудь богатую южную страну (Византию, Хазарию, Халифат). От степных тюрок-булгар князь Святослав мог позаимствовать свою привычку выбривать голову, оставляя длинный клок волос (сейчас известный всем как украинский «оселедец»). Хотя есть версии, что пучков волос было два – слева и справа перед ушами. Антисемиты могут занервничать. Во всяком случае именно так расписано (и нарисовано) в классических британских изданиях «Остпрей».

С середины Х в. варяги все больше растворяются среди славян, но при Владимире и Ярославе прибывают новые шведские дружины (Ярослава вообще было тяжело вернуть из Швеции, и его брак с Ингигердой мог вообще привести к шведскому языку общения при дворе. Хотя, впрочем, ненадолго).

Географическое растягивание названия «Русь» произошло от удобства: проще сказать «Южная Русь», а не перечислять несколько княжеств – Чернигов, Киев, Галич, Владимир (Волынский), Переяславль, Новгород-Северский. Позже это оказалось удобным идеологически – назвать «какой-нибудь Русью» то, что Русью не являлось. Например, начать употреблять термины «Русь Киевская» и «Русь Московская», что позволяло говорить о перенесении «центра» или «столицы» Руси из Киева (это, мол, – «Южная Русь») в «Северо-Восточную Русь». Если бы не изобрели таких понятий, то нельзя было бы объяснить, почему Московское княжество, которого еще не существовало, когда монголы брали Киев, вдруг решило «собирать русские земли». Не из накопительских соображений, а как обиженный «наследник», желающий вернуть «отчину».

Если у нас Русь переносится поближе к Москве, то можно прекратить вспоминать о том, что соседнее Великое княжество Литовское называлось «Великое княжество Литовское, Жемаитское и Руськое». В XIV-XVI вв. «Русью» назывались нелитовские земли этого княжества, в т. ч. и все тот же Киев. То есть Русь со своего места никуда не «съехала». Но если мы забываем про литовско-руськое государство и пишем лишь о «Литве», то она – явный захватчик. Зато с момента подчинения московскими князьями других зависимых от Орды княжеств можно сразу жирно обвести новообразование и написать на карте «Русское государство», хотя те, кто жил на «правильной» Руси, по понятным причинам именовали это образование всего лишь «московским государством».

Однако если не написать на Москве «русское», то как же потом говорить о «воссоединении» Украины с Россией? Единой была Русь, и, соответственно, воссоединяется тоже Русь.

Но пусть новые слова не заменяют нам реалий тех времен, когда была просто «Русь». Поэтому в Х-ХІІ вв. тот, кто был за пределами Среднего Поднепровья, не относил себя к непосредственно Руси.

Если новгородцы или суздальцы собирались ехать в Киев, то говорили «еду в Русь» (примеров в летописях предостаточно), а сами они были не какие-то «русские», а «новгородцы» и «суздальцы»

Для жителей же Руси использовался вполне понятный и логичный этноним «русин», который в академических российских и советских переводах почему-то (интересно, почему?) заменяется на «русский» или «русский родом«.

Тогда почему аналоги – «угрин», «грекин» – не переводятся как «венгр» или «грек»? Как тогда переводить употребляемое в XVI в. в «Южной Руси» слово «москвитин»? Может, просто не надо переводить, а то какие-то двойные стандарты получаются? Опять же в древнерусской литературе слово «русский» употребляется чаще всего в форме «руський», что вполне сохранилось в украинском языке именно относительно Руси, а не нынешних русских-великороссов, которые называются «росіяни». Это различие в употреблении говорит о том, что для украинского языка, развившегося на землях «настоящей Руси», слово «Русь» не является синонимом «России». В России же – наоборот. Если мы читаем научную монографию о «формировании российской государственности», то это не означает, что ее «действие» происходит в России, отнюдь – без Киева не обойтись.

Термин «Киевская Русь» возник конъюнктурно – как обоснование того, что Русь потом, на этапе перехода к «собиранию русских земель», стала «Московской». Но «Московской Руси» быть не может, поскольку Русь находилась в очень конкретном месте – в Киеве, а если уж не в Киеве – то в Среднем Поднепровье, а если не в нем, то в «Южной Руси». И нигде больше!

Это один из болезненных аспектов прений российских и украинских историков по поводу того, кому принадлежит наследие Киевской Руси. Украинцы считают, что им, поскольку Русь – одна и никуда не переезжала (Киев, вроде, тоже пока на месте). Россияне – что после упадка Киева в результате монгольского нашествия невыполненная ранее миссия «воссоединения древнерусских земель» была исполнена Москвой. Хотя собственно «русские земли» были уже в XIV в. вполне успешно воссоединены Литвой. И литовско-русское государство осуществило это объединение в основном мирным путем, а не в результате продолжительных войн – как Москва. И когда к 1654 г. московское государство «добралось» наконец до исконной Руси, там, оказывается, давно жили какие-то люди со своим мнением о том, где находится Русь. И Богдан Хмельницкий позволял себе именоваться «единовладец и самодержец руський», «князь киевский и руський». Он-то думал (видимо, по наивности!), что владения Войска Запорожского, включавшие тогда Среднее Поднепровье, и есть та Русь, «единовладцем» которой он в то время действительно являлся. Он даже начал сам собирать русские земли, очевидно, претендуя на Беларусь. Но куда ж «русские» то с Руси подевались?

А кем была помянутая Путиным в Париже Анна Ярославна – «русская»? Сразу скажем, что она точно была «киевской». Поэтому все украинские замечания по данному поводу – правильные. Но не «русская». И не совсем «украинка». Если брать всех ее предков-Рюриковичей, согласно летописи, то единственной славянкой у нее была прабабушка – Малуша, жена Святослава, отца Владимира, отца Ярослава. Все остальные – просто шведы в современном понимании. Тогда это были действительно просто «варяги», викинги. Так что она была просто «киевская». А вот как менялось значение слова «русские» на протяжении столетий – тема отдельной истории. Здесь заметим лишь, что украинцы являются «русскими» гораздо более, чем нынешние россияне.

Кирилл Галушко, «Деловая Столица»