Украинский тупик: украинский вопрос для России на полях Мюнхенской конференции

Конфронтация Россия–Запад из активной фазы перешла в позиционное противостояние, без особого накала борьбы. Россия грозит свернуть контакты с НАТО. На этом фоне вопрос о российской агрессии против Украины остался без намека на разрешение.

Вчера в Мюнхене завершилась Международная конференция по безопасности – самая представительная и авторитетная площадка подобного рода. Форум показал, что противостояние России и Запада перешло в разряд данности: нет жесткой конфронтации посткрымского и иловайско-дебальцевского периода, но нет и прошлогодних – связанных со сменой власти в Вашингтоне – надежд на улучшение отношений. О позиционной войне в Мюнхене, пишет корреспондент издания «КоммерсантЪ» Елена Черненко.

«Трепотня»

Ежегодная конференция по безопасности в баварской столице – наглядный показатель того, какие международные проблемы евроатлантическое сообщество на данный момент волнуют больше всего. В этом году поводов для беспокойства оказалось предостаточно: открывая мероприятие, председатель конференции известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предупредил, что «мир слишком близко подошел к краю пропасти» и есть опасность глобального конфликта. Его очагом, по мнению эксперта, может стать противостояние на Ближнем Востоке или эскалация непреднамеренного инцидента между Россией и Западом.

На уровне риторики в Мюнхене, впрочем, эскалации не наблюдалось, скорее складывалось ощущение, что обмен претензиями между представителями США и ЕС с одной стороны и России – с другой становится частью обязательной программы конференции. Москву вновь обвинили в «аннексии Крыма» и «вторжении в Донбасс», вмешательстве в выборы в США и странах Европы, поддержке «преступного режима» Башара Асада в Сирии, нарушении договоров в сфере контроля над вооружениями и кибератаках.

Что-то новое внес в этот перечень только президент Украины Петр Порошенко: он объявил, что в наплыве мигрантов в Европу тоже виновата Россия.

Возглавлявший российскую делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров по традиции предъявил Западу набор встречных претензий: наращивание боевых группировок и развертывание военной инфраструктуры на восточных рубежах НАТО, подрыв стратегической стабильности посредством создания системы противоракетной обороны США, курс на смену неугодных режимов, попытки заставить страны общего соседства РФ и ЕС – будь то на пространстве СНГ или на Балканах – сделать выбор «на Запад или на Восток».

И хотя как представители США и ЕС, так и российский министр говорили о необходимости налаживания отношений, вникать в озабоченность друг друга стороны были явно не готовы. Западные участники все российские претензии называют «пропагандой» и «фейками». Сергей Лавров же заявление о вмешательстве России в дела других стран назвал «бездоказательной трепотней».

Россия грозит оставить НАТО без своего представителя

На полях Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека НАТО Йенса Столтенберга. В самом начале переговоров представитель альянса заявил, что он выступает за скорейший созыв Совета Россия – НАТО (СРН), поскольку «диалог важно продолжать».

«Как в 2008 году после конфликта в Южной Осетии?» – спросил его российский министр. Напомним, тогда в НАТО приняли решение о заморозке контактов с Москвой, хотя ранее говорили, что СРН должен быть «всепогодным механизмом». Далее журналистов попросили выйти, и переговоры продолжились за закрытыми дверями. Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко, до января занимавший пост представителя России при НАТО, рассказал агентству «КоммерсантЪ», что стороны обсуждали ценность такого инструмента, как СРН, в кризисных условиях.

«В нынешней кризисной ситуации НАТО формально не пошло на сокращение политического диалога. Некоторое время заседаний СРН не было, но затем эта практика возобновилась, уже прошло шесть встреч,– отметил он.– Мы исходим из того, что диалог ради диалога не нужен. Каждое такое заседание СРН должно быть тщательно подготовлено и нацелено на достижение какого-то конкретного результата».

Источник в структурах НАТО рассказал изданию «КоммерсантЪ», что альянс готов провести заседание СРН даже без присутствия на нем нового официального представителя РФ. «Это можно сделать и на уровне поверенного»,– заметил он. При этом собеседник агентства «КоммерсантЪ» сообщил, что в ходе переговоров с Йенсом Столтенбергом Сергей Лавров дал понять, что Москва рассматривает вариант понижения уровня своего представительства при НАТО. «Он сказал, что российская сторона не уверена в целесообразности отправки в Брюссель высокопоставленного дипломата на замену Александру Грушко, поскольку в нынешних условиях работа представителя РФ при альянсе не может быть столь эффективной, как прежде»,– рассказал собеседник издания «КоммерсантЪ».

Напомним, ранее источники агентства «КоммерсантЪ» в Москве не исключали, что Александра Грушко сменит глава Департамента общеевропейского сотрудничества Андрей Келин. Источник издания «КоммерсантЪ» в НАТО при этом также сообщил, что в ходе встречи в Мюнхене представители альянса сообщили российской стороне, что наконец определились с кандидатом на пост главы Информационного бюро альянса в Москве – эта должность уже три года остается вакантной. О том, что у представительства НАТО в Москве скоро вновь появится директор, агентства «КоммерсантЪ» сообщал 16 февраля.

Украинский тупик

Переговоры за закрытыми дверями – а в Мюнхене наряду с публичными выступлениями проходит огромное число двусторонних и многосторонних консультаций,– как правило, куда более содержательны. Впрочем, одна из ключевых встреч в графике Сергея Лаврова в итоге сорвалась – «нормандская четверка» по Украине не собралась из-за несостыковок в графике министров. Обсуждению зашедшего в тупик украинского кризиса глава МИД Германии Зигмар Габриэль в пятницу вечером предпочел участие в мероприятиях по случаю важной дипломатической победы Берлина: из турецкой тюрьмы удалось вызволить немецкого журналиста Дениза Юджеля. Господин Габриэль очень хочет сохранить свой пост в формирующемся правительстве, а потому старается всячески подчеркивать свою эффективность. На украинском кризисе сейчас очков не заработаешь.

Главы МИД России и Украины, впрочем, все равно встретились. По данным издания «КоммерсантЪ», договоренность о необходимости консультаций по дипломатической линии была достигнута в ходе одного из последних телефонных разговоров президентов двух стран.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позже рассказал журналистам, что обсуждал с российским коллегой второй этап обмена пленными между Киевом, Донецком и Луганском, условия возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), а также идею размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН. При этом он сказал, что «никаких конкретных договоренностей достигнуто не было», а позиции сторон по-прежнему существенно расходятся.

Источник агентства «КоммерсантЪ» в российской делегации также дал понять, что встреча была не слишком результативной. По его словам, украинская сторона вопреки данным ранее обещаниям не представила своего видения того, какие гарантии будут предоставлены российским офицерам в СЦКК, и не предложила комментариев к российской резолюции по миротворцам или же собственного варианта документа.

В куда более позитивном ключе прошла встреча Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, при этом ключевой ее темой также была Украина. По итогам переговоров господин Гремингер сказал изданию «КоммерсантЪ», что не теряет надежды на достижение компромисса по миротворцам и рассчитывает, что речь пойдет не просто о миссии ООН по охране наблюдателей от ОБСЕ, а о полноценной совместной операции двух структур. В апреле Томас Гремингер планирует посетить Москву.

Зигмар Габриэль (он все же приехал в Мюнхен в субботу утром) на встрече с Сергеем Лавровым и представителями деловых кругов Германии заявил, что, если в Донбассе удастся разместить миротворцев, Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России. Один из участников конференции, представляющий структуры ЕС, на условиях анонимности, впрочем, сказал изданию «КоммерсантЪ», что заявление главы МИД ФРГ «не в полной мере отражает мнение Брюсселя». По его словам, многое будет зависеть от того, каким мандатом наделят миротворческий контингент: будет ли он размещен только на линии разграничения или же в том числе на границе между Украиной и Россией.

По словам директора Европейского центра Карнеги Томаша Валашека, в ЕС опасаются, что Москва согласится только на первый вариант и не позволит миротворцам взять под контроль всю территорию Донбасса. При этом он сказал, что понимает опасения России по поводу того, что при одномоментном предоставлении миротворческой миссии широкого мандата Киев лишится мотивации к выполнению политических пунктов минских соглашений (предоставление Донецку и Луганску особого статуса, проведение там выборов, объявление амнистии и т. д.). «Проблема в том, что ни одна из сторон конфликта не доверяет другой. Киев также не верит в благие намерения Москвы,– сказал он «КоммерсантЪ».– Именно поэтому так сложно договариваться о чем-то и реализовывать договоренности».

В свою очередь, бывший посол США в Украине эксперт Brookings Institution Стивен Пайфер сказал агентству «КоммерсантЪ», что все разговоры об условиях сворачивания американских и европейских санкций носят «чисто гипотетический характер», а реальных предпосылок для отмены ограничений нет. При этом он также выразил опасение, что конфликт в Донбассе окончательно трансформируется в замороженный.

Западные участники конференции, опрошенные изданием «КоммерсантЪ», заверяли, что в США и ЕС нет усталости от украинской тематики. Однако со стороны это выглядело иначе. Петру Порошенко почему-то отвели лишь 15 минут на выступление, ему не задали ни одного вопроса из зала, а половина мест пустовала. Сергей Лавров общался с публикой 40 минут, ему задали три вопроса, а в зале был аншлаг. Впрочем, о росте симпатий по отношению к Москве это еще не говорит.

Елена Черненко, «КоммерсантЪ»