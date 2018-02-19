Фотография из оккупированного Джанкоя вызвала бурное обсуждение в сети

На фото вид городского железнодорожного вокзала – «тоска и запустение». Пользователи отметили, что в оккупированном Донецке схожая картина, но вокзал обретает «второе дыхание».

В сети появилось показательное фото из жизни оккупированного Крыма, в частности, популярного ранее курортного Джанкоя. Снимок опубликовал пользователь Twitter, ведущий микроблог под ником «RoksolanaToday&Крым».

На фото зафиксирован пустой железнодорожный вокзал города Джанкой.

«Курортный Джанкой. Ж/д вокзал. Абсолютная тоска», – подписан снимок.

Другие пользователи в сети активно комментируют опубликованное фото.

Главное, что никаких бэндеравцев нет)))) — Данко (@rumataEstorsky) February 18, 2018

«Главное, что никаких бэндеравцев нет» – иронично замечает один из пользователей.

Некоторые высказали мысль, что этот вокзал можно использовать для съемок фильма ужасов.

Уже впору снимать фильмы ужасов. — DОNBASS UKRAINE (@ArmorUkraine) February 18, 2018

«Уже впору снимать фильмы ужасов», – пишет Twitter «Dоnbass Ukraine‏».

Некоторые пользователи отмечают, что Джанкой всегда вызывал у них негативные эмоции, задолго до оккупации.

Джанкой как город из фильма ужасов( ещё до окупации) грязный страшный какие-то наркоманы кругом. Всегда его старался побыстрее проехать — a (@a22612402) February 18, 2018

«Джанкой как город из фильма ужасов(еще до окупации) грязный страшный какие-то наркоманы кругом. Всегда его старался побыстрее проехать», – отмечает один из пользователей.

Жители оккупированного Донецка отмечают, что у них в городе вокзал «обрел второе дыхание», так как стал местом откуда можно позвонить в Украину. Но в целом, – картина жизни в оккупации схожая.

@CrimeaUA1 Тю! У нас в Донецке хоть позвонить на Украину народ приходит к ЖД вокзалу. Уже движуха какая то…..А так все тоже…. — Oniks Oniks (@oniksskif) February 18, 2018

«Тю! У нас в Донецке хоть позвонить на Украину народ приходит к ЖД вокзалу. Уже движуха какая то…..А так все тоже….», – отмечает один из пользователей.

Подтверждает это и другой пользователь.

@aleksander21966 у Донецкого жд появилось второе дыхание-место встречи для позвонить в Украину ..Может это есть шанс — PannaBlonde (@nataly_slonce) February 18, 2018

«У Донецкого жд появилось второе дыхание-место встречи для позвонить в Украину ..Может это есть шанс» – пишет другой пользователь.

«Гуляй Поле» напоминает, что Финляндия высказала намерение принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Ранее о своем возможном участие в миротворческой миссии ООН заявили власти Беларуси, ранее Швеции, а так же власти Германии и Австрии.

«Гуляй Поле»