Фотография из оккупированного Джанкоя вызвала бурное обсуждение в сети

На фото вид городского железнодорожного вокзала – «тоска и запустение». Пользователи отметили, что в оккупированном Донецке схожая картина, но вокзал обретает «второе дыхание».
В сети появилось показательное фото из жизни оккупированного Крыма, в частности, популярного ранее курортного Джанкоя. Снимок опубликовал пользователь Twitter, ведущий микроблог под ником «RoksolanaToday&Крым».
На фото зафиксирован пустой железнодорожный вокзал города Джанкой.
«Курортный Джанкой. Ж/д вокзал. Абсолютная тоска», – подписан снимок.
Курортный Джанкой
ж.д. вокзал
абсолютная тоска… pic.twitter.com/y2jLTfzePW
— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) February 18, 2018
Другие пользователи в сети активно комментируют опубликованное фото.
Главное, что никаких бэндеравцев нет))))
— Данко (@rumataEstorsky) February 18, 2018
«Главное, что никаких бэндеравцев нет» – иронично замечает один из пользователей.
Некоторые высказали мысль, что этот вокзал можно использовать для съемок фильма ужасов.
Уже впору снимать фильмы ужасов.
— DОNBASS UKRAINE (@ArmorUkraine) February 18, 2018
«Уже впору снимать фильмы ужасов», – пишет Twitter «Dоnbass Ukraine».
Некоторые пользователи отмечают, что Джанкой всегда вызывал у них негативные эмоции, задолго до оккупации.
Джанкой как город из фильма ужасов( ещё до окупации) грязный страшный какие-то наркоманы кругом. Всегда его старался побыстрее проехать
— a (@a22612402) February 18, 2018
«Джанкой как город из фильма ужасов(еще до окупации) грязный страшный какие-то наркоманы кругом. Всегда его старался побыстрее проехать», – отмечает один из пользователей.
Жители оккупированного Донецка отмечают, что у них в городе вокзал «обрел второе дыхание», так как стал местом откуда можно позвонить в Украину. Но в целом, – картина жизни в оккупации схожая.
@CrimeaUA1 Тю! У нас в Донецке хоть позвонить на Украину народ приходит к ЖД вокзалу. Уже движуха какая то…..А так все тоже….
— Oniks Oniks (@oniksskif) February 18, 2018
«Тю! У нас в Донецке хоть позвонить на Украину народ приходит к ЖД вокзалу. Уже движуха какая то…..А так все тоже….», – отмечает один из пользователей.
Подтверждает это и другой пользователь.
@aleksander21966 у Донецкого жд появилось второе дыхание-место встречи для позвонить в Украину ..Может это есть шанс
— PannaBlonde (@nataly_slonce) February 18, 2018
«У Донецкого жд появилось второе дыхание-место встречи для позвонить в Украину ..Может это есть шанс» – пишет другой пользователь.
«Гуляй Поле» напоминает, что Финляндия высказала намерение принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Ранее о своем возможном участие в миротворческой миссии ООН заявили власти Беларуси, ранее Швеции, а так же власти Германии и Австрии.
«Гуляй Поле»