Бывший сотрудник российской «фабрики троллей» рассказал о своей работе в департаменте по Facebook. Первое впечатление – он почувствовал себя персонажем антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Бывший сотрудник российской «фабрики троллей» рассказал о специфике работы и о том, как провалил тест на работу в департаменте по Facebook. Об этом 43-летний житель поселка под Санкт-Петербургом Марат Миндияров рассказал в интервью «The Washington Post».

По его словам, когда он попал на «фабрику троллей», то сразу же почувствовал себя персонажем антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» – «места, где вы вынуждены говорить, что белое это черное, а черное это белое».

«Ваше первое чувство, когда вы оказались там, было то, что вы были на каком-то заводе, который превратил ложь, вранье в конвейер. Объемы были колоссальными – там было огромное количество людей, от 300 до 400, и все они писали абсолютную неправду. Это было как в мире Оруэлла», – сказал Миндияров.

Он рассказал, что в его обязанности входило писать комментарии под новостями. Он работал в департаменте комментариев. Миндияров сообщил, что он должен был писать то, что было приказано, при этом его личное мнение никто не спрашивал.

«Когда я был там, были санкции (введенныеЕвросоюзом и Соединенными Штатами в ответ на вмешательство России в Украину) и рубль начали падать. Я писал, что все было наоборот: насколько прекрасна наша жизнь, насколько замечательно то, что укреплялся рубль, и подобного рода абсурд. Что эти санкции сделают нас сильнее и т. д. и т. п», – рассказал он.

Рабочая смена на «фабрике» длилась 12 часов и за это время один работник писал 135 комментариев по 200 знаков, а платили им около 40 тысяч рублей. Работали вахтовым методом по 2 дня.

При этом, по его словам, можно было «зарабатывать» в 2 раза больше, работая в департаменте по Facebook. Однако сам Миндияров не смог там работать из-за того, что не достаточно хорошо владеет английским языком. Сотрудники этого департамента должны знать язык идеально, чтобы пользователи не заподозрили, что имеют дело с иностранцем.

Как сообщало «Гуляй Поле», специальный советник ФБР Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в вмешательстве в президентские выборы. США намерены добиваться экстрадиции обвиняемых.

В России обвинения спецпрокурора США Мюллера назвали «абсурдом». Сам Евгений Пригожин прокомментировал обвинения в свой адрес.

«Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я вовсе не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – заявил он.

В обвинительном заключении Мюллера описывалось, как российские агенты украли номера социального страхования и другую информацию о реальных американцах и использовали их для создания банковских и PayPal-счетов для покупки онлайн-рекламы.

Агенты также вербовали американцев, чтобы они, например, держали в руках плакаты во время митингов, создавая материалы для использования россиянами в качестве контента в соцсетях.

«The Washington Post»