Финляндия собирается направить своих миротворцев на Донбасса

По оценки властей Финляндии война на Донбассе – самая серьезная проблема Европы на сегодняшний день.

Финляндия должна участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи с журналистами на конференции по безопасности в Мюнхене, передает финское агенство «Yle».

По его словам конфликт на Донбассе является самой серьезной проблемой в Европе и, если есть возможность ее решить, то Финляндия должна принять в этом участие.

Издание отмечает, что бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы миротворческий контингент был собран из стран, которые не являются членами НАТО. Расмуссен напрямую назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее о своем возможном участие в миротворческой миссии ООН заявили власти Беларуси, ранее Швеции, а так же власти Германии и Австрии.

«Yle»