Сирия: Чужая земля – чужие потери

Нелегальные вооруженные формирования из России понесли крупные потери в Сирии. Для официальной России это чужие погибшие.

Российское участие в сирийской войне вновь оказалось в центре внимания общества и мировых СМИ. 7 февраля международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла авиаудар по вооруженным сторонникам Башара Асада около города Дейр-эз-Зор. Группировка, которая подверглась атаке, состояла из примерно 600 человек, пишет на страницах российского регионального издания «Псковская губерния» депутат Псковского областного собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Причем российские военные заблаговременно официально сообщили американцам, что в зоне планируемого удара российских воинских подразделений нет. А они там оказались – не официальные войска, а наемники из частной военной компании «Вагнер». Министерство обороны РФ сообщило, что среди российских военных в Сирии потерь нет. Потери есть. Но Российская Федерация отказывается признавать их своими.

В числе погибших оказались российские наемники, которые воюют в Сирии на стороне правительственных сил Башара Асада. Российские и мировые СМИ приводят очень разные оценки количества жертв, картина раскрывается постепенно и становится все более драматичной. Издание «Znak.com» со ссылкой на атамана станицы Свято-Никольской Олега Сурнина, сообщило о 217 погибших, доставленных в Россию, и десятках тяжелораненых. Очевидно, что список потерь будет дополняться.

По некоторым данным, среди погибших есть наемники, завербованные в Псковской области.

Директор Пентагона Джеймс Мэттис после случившегося сказал, комментируя сложившиеся отношения между российским и американским командованиями в Сирии: «Мы информируем друг друга. Россияне заявили, что ничего не знали, когда мы позвонили им по поводу тех сил, которые пересекли разграничительную линию и приблизились. Они были оповещены, когда начался обстрел».

Обстоятельства гибели людей из проасадовских подразделений весьма необычны для военных действий: по утверждению российского военного источника издания «КоммерсантЪ», причиной инцидента стала попытка местных «крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада», захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов — союзников США. То есть наемники шли захватывать главную наживу тех краев: нефтяные месторождения.

С этой целью в наступление двинулись проправительственные племенные формирования, а так называемые отряды охотников на ИГИЛ (ISIS Hunters), усиленные бойцами «ЧВК Вагнера», шли во втором эшелоне. Удару американских ВВС и артобстрелу подверглись и те, и другие.

Собеседник издания «КоммерсантЪ» утверждает, что российское командование в Сирии не давало санкции на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как «опасная самодеятельность». В официальном сообщении Министерства обороны РФ говорится: «Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев».

В переводе с официального военного на простой гражданский язык Министерство обороны России от имени властей России заявило, что Российское государство не несет ответственности за судьбу граждан России, служащих по контракту в частных военных компаниях.

При этом никто не сомневается: без воли государства частные военные компании в боевых действиях на территории Сирии принять участие не могли. Более того, эти подразделения проходят дорогостоящую боевую подготовку на базах Вооруженных сил РФ, их вооружение и экипировка, а также их «профессиональная деятельность» оплачивается из закрытых статей российского бюджета, в том числе через аффилированные с властями компании, по существу они являются нелегальными спецподразделениями российского военного ведомства, и – что доказывает их особый статус – как минимум руководители этих подразделений получают за свою «службу» воинские награды на официальных приемах в Кремле из рук Владимира Путина.

Верхом цинизма стал ответ пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова на вопрос о том, может ли быть объявлен в России траур по погибшим в Сирии: «Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?»

Как еще ответить пресс-секретарю воюющего президента, если согласно 359-й статье Уголовного кодекса РФ, наемничество, то есть вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет, те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Наемником в российском уголовном законодательстве признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. Исчерпывающее определение.

Каков должен быть неформальный статус наемников, если вместо лишения свободы на срок до 15 лет они получают ордена и даже звание Героя России из рук президента России?

Война порождает народ войны. Военное вмешательство в Афганистане, Чечне, Украине, Сирии порождает людей, умеющих и любящих убивать. Их главной (по сути – единственной) профессией становится убийство на основании права силы.

Две чеченские войны и российское вторжение в Украину вырастили тысячи и тысячи таких «людей войны». Многие из них погибали. Многие выжили. И жаждут новой крови. Их вдохновляет кровь. Им и нашлось боевое применение в Сирии. Российское государство их породило, Российское государство их губит.

За два месяца до нынешних кровавых событий, 11 декабря 2017 года, Путин прилетел на российскую базу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о начале вывода российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России. Военная операция была объявлена завершенной и успешной, ее политические и военные цели достигнутыми. Это «победное завершение операции» было частью подготовки к президентским выборам, где Путин должен был быть представлен обществу как триумфатор: победитель и миротворец.

И вот он – «мир». Во-первых, минимум треть российской военной группировки в Сирии осталась на местах (иначе режим Асада рухнул бы аккурат к Новому году), во-вторых, часть боевого пространства заняли наемники из «ЧВК Вагнера».

Эти люди – граждане России. Их деяния в Сирии (а до этого в Украине) являются тяжким уголовным преступлением. Они воюют в интересах Российского государства. Их убивают. Российское государство от них цинично и публично отрекается. Скоро это выражение станет одним нарицательным словом российского происхождения: ихтамнет.

7 февраля около Дейр-эз-Зора погибло 217 (возможно, больше) «ихтамнетов». Никто в России не несет за эту гибель официальной ответственности.

Российские власти сделали выводы из массовых потерь российской армии в Украине. Потери Вооруженных Сил в мирное время были объявлены секретными. Участие российских воинских подразделений в сирийской операции изначально было официальным. Случайно ставшие известными потери личного состава Министерством обороны РФ не опровергались. Сирийская операция получила глобальный государственный пиар, несмотря на преследовавшие ее трагедии с мирными и военными людьми.

В итоге привычка – вторая натура – взяла верх. Если можно воевать нелегально и при этом отчитываться о военных и политических успехах, то почему не повоевать и не отчитаться?

Но случился сильный сбой. Наемники стали ведущими «свою войну» партизанами, вышедшими из-под контроля официального военного командования. Попали под ураганный обстрел и погибли.

Российское государство категорически не намерено отвечать за эту массовую гибель. Владимир Путин не считает необходимым как Верховный главнокомандующий отчитаться о судьбе людей, которые воевали в Сирии как часть его военного замысла, как часть его армии.

Выращенный Владимиром Путиным «народ войны» пошел на войну, делал с его ведома на этой войне грязную работу, в том числе убивал людей, и погиб на войне.

Жизнь этих людей закончена на чужой земле. Их семьи осиротели.

Им говорили, как их «работа» нужна России. Но теперь – ихтамнет. Их словно не было. Ничего и никого не было.

«Народ войны» на этом очередном кровавом котле не закончился. Тысячи и тысячи разбуженных чужой пролитой кровью людей готовы снова проливать ее на любой чужой земле. Готовы убивать и готовы погибнуть. Российское государство готово за это платить. Готово за это награждать.

Выращивание «народа войны» – это самоубийство народа, это приведение его в биологический тупик, из которого нет выхода, кроме смерти.

Для покидающих родной край ради войны в чужом краю своя земля в итоге становится чужой. Они погибают за другую землю и когда, мертвые, возвращаются в свою, никто не может сказать, что они принесли ей, кроме своих останков и слез близких. Они не сражались за Родину.

Лев Шлосберг, «Псковская губерния»