Корпорация «Roshen» согласена на продажу актива находящегося в России только за 200 млн долларов. Но в компании понимают, что на сегодняшний день такая сделка маловероятна.

Гендиректор и миноритарный акционер корпорации «Roshen» Вячеслав Москалевский заявил, что не согласится продать Липецкую фабрику в России меньше чем за $200 млн. При этом топ-менеджер осознает, что такие деньги никто за актив не заплатит, но предпочитает, чтобы фабрика «сгнила». Об этом он рассказал в интервью изданию «ЛІГАБізнесІнформ».

Журналист «ЛІГАБізнесІнформ» спросил, во сколько бы Москалевский оценил Липецкую фабрику сейчас, с учетом того, что два года назад он оценивал актив в 200 млн долларов.

«Я не оцениваю. Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят?.. А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. 200 млн долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», – сказал он.

На уточняющий вопрос, предпочитает ли он, чтобы российские активы «сгнили по принципу «так не доставайся же ты никому», Москалевский ответил: «Да».

«Гуляй Поле» напоминает, что с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов «Roshen», не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер «Roshen» Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. В январе 2017 года работа фабрики была приостановлена, а в июле оборудование было законсервировано. Осенью 2017 года «Roshen» столкнулся с полным игнорированием судебных жалоб в России.

«ЛІГАБізнесІнформ»