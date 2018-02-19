Большая часть жителей ОРДЛО желают возвращения в Украину

Жители оккупированных территорий все более негативно воспринимают оккупационные власти и реалии оккупации. Молодежь оккупированных территорий идентифицируют украинцами.

Вера граждан в т. н. «Донецкую народную республику» и в Россию стремительно падает.

Российский террорист бывший министр обороны самопровозглашенной «ДНР», а ныне военный пенсионер, публицист и общественный деятель Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, оставил российской соцсети «ВКонтакте» весьма примечательный пост, передают «Новые Известия».

«Прочитайте то, что написал мне в личку человек, до самого недавнего времени проживавший на Донбассе и служивший в нашем штабе в Славянске весной-летом 2014 года (служивший и позже). Известный мне лично и пользующийся моим доверием», – написал Гиркин.

Далее идет цитируемый Гиркиным текст.

«По поводу народных настроений в самом «ДНР» а именно в г. Горловка т.к. сам именно с нее. По моим ощущением в среде моих знакомых и знакомых моих знакомых перешел существенный перелом настроений начавшийся с середины 15 года. Вера в молодую растущую республику а вместе с ней и Россию стремительно падают. Отношение к военным в основной среде выливаются одним емким словом «ДэНэРы». Т.е. люди не видят в них защитников а тихо ненавидят и терпят только потому что те с оружием. Не секрет что больше 50% населения по тем или иным причина ездят на Украину (учеба, родственники, пенсия и т.д.)» – отмечается в цитате.

Отдельно выделяется в сообщении сравнение работы таможенных постов на линии соприкосновения ВСУ и оккупационных сил. Сравнение получается не в пользу оккупантов.

«Так вот, кто бы что не говорил и не рассказывал про ужасы прохождения таможни в «укропии», но наши своей жадностью, цинизмом и хамским отношением бьют все рекорды. Во первых, хохлы поставили полноценную таможню с достаточным количеством персонала, который быстро и четко делает свои обязанности. На который можно пожаловаться и который ведет себя в рамках приличия в большинстве случаев. То что происходит у нас описывают так: «смешались люди, кони». Бизнес на перевозки идет полным ходом. Платники идут без очереди, остальные стоят. Сейчас вовсю лютует таможня. Например, есть запрет ввоз сыра, колбасы, мяса, сала. Люди едут с Украины, закупив это не потому, что ему так хочется, а потому что там это дешевле почти в 2 раз. Он проходит «укров» и наши доблестные таможенники конфискуют все это себе в карман. Большая часть честно и откровенно ждет Украину» – подчеркивает Гиркин.

Отдельно в цитате можно выделить отношение молодежи в ОРДЛО к оккупационным властям.

«И самое страшное то, что мы теряем молодежь. Даже разговаривая на русском языке они себя идентифицируют украинцами. А то что они говорят на русском их это не сколько не смущает «ну мы живем в русскоговорящем регионе», – добавляется в заключении цитаты.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее российский террорист Гиркин негативно отозвался о украинских националистах. Напомним, что в выходные дни здание «Россотрудничества» в Киеве подверглось атакам представителей националистических организаций. Есть подозрение, что эти атаки проведены в интересах России.

«Новые Известия»