Театр оперы и балета Донецка вывезут в Абу-Даби

Российские коллеги из Большого театра возьмут донецких артистов, прославляющих боевиков, для легитимизации «республик».

Одним из элементов пропагандистской кампании России является легитимизация т.н. «ДНР» и «ЛНР» путем совместного участия в мероприятиях на международной арене представителей Министерства культуры РФ и самопровозглашенных образований.

Так, на 20 апреля артисты Донецкого театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко вместе с представителями московского Большого Театра собираются выступить в отеле «Emirates Palace» в Абу Даби (ОАЭ). Балетное выступление должно состояться в рамках проведения 7-го сезона концертной программы «Abu Dhabi Classics».

Продажа билетов осуществляется на эмиратском сайте и в торговых центрах «Virgin Megastores» по всей территории ОАЭ. Стоимость билетов составляет от 55 до 625 дирхам (14 и 170 долл. США соответственно).

В указанном мероприятии планируют принять чиновники ОАЭ, в том числе руководство министерства культуры.

Что же представляет из себя в настоящее время Донецкий театр оперы и балета? В большинстве случаев это культурное учреждение используется для проведения официальных мероприятий руководства непризнанных «республик», спектаклей для поддержки морально-психологического духа боевиков т.н. «ДНР» и «ЛНР», а также как место «ритуального прощания» с известными погибшими боевиками («Гиви», «Моторола» и другие). За такие «заслуги» 27 марта 2017 главарь «ДНР» Александр Захарченко наградил коллектив театра почетной грамотой «за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие культуры и искусства».

«Гуляй Поле»