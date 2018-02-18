В Киеве активисты ОУН Коханивского провели акцию «Смерть России»

На Подоле атаке подверглись здания «Сбербанка» и «Альфа Банку». Активисты выбили стекла и расписали стены. Позже атаке подверглось и здание «Россотрудничества». Последнее обстоятельство указывает на заинтересованность России в подобной акции.

Участники акции «Смерть России», организованной добровольческим движением ОУН Николая Коханивского, пришли к российским «Сбербанку» и «Альфа Банку» на Подоле и разбили там окна, передает «Интерфакс-Украина».

В это время у здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», после этого участники акции двинулись к ул. Борисоглебской, где находится здание «Россотрудничества», и также забросали здание камнями и яйцами. На здании представители ОУН написали «Смерть России».

Сотрудники Нацгвардии и полиции в ситуацию также не вмешивались.

Впрочем, когда колонна участников акции двинулась к «Альфа Банка» на ул. Сагайдачного, правоохранители выстроились в колонну вдоль стены здания, чтобы помешать ОУНовцам повредить здание.

Акція "Смерть Росії" з нагоди річниці героїчних подій під час Революції Гідності 18-21 2014 Опубліковано Добровольчий Рух ОУН 18 лютого 2018 р.

Как сообщает корреспондент «Украинской Правды» с места события, в настоящее время полиция присутствует около двух зданий – «Сбербанка» и «Россотрудничества» – и фиксирует повреждения и брусчатку, которой и были разбиты окна.

Ни одного задержанного среди националистов по итогам акции нет. Колонна участников прошла по ул. Сагайдачного к Владимирскому спуску и далее – на Крещатик.

Представитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила в комментарии «Интерфаксу», что зданию представительства «Россотрудничества» в результате нападения националистов «нанесен значительный ущерб».

«Человек 70 пошли на наш офис, нанесен достаточно серьезный ущерб. … В здании разбиты окна, оно облито краской. Люди не пострадали. Полиция никаких активных действий не предпринимала», – заявила Митрофанова.

Она добавила, что необходимые действия в связи с инцидентом уже «были предприняты по линии российского МИД».

В управлении полиции Киева заявили, что заявлений от учреждений, в отношении которых были совершены неправомерные действия, пока не поступало, уголовные производства не открывались. Правоохранители устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов, задержанных нет, пишет «Интерфакс-Украина».

«Гуляй Поле» напоминает, что это уже вторая атака на здание «Россотрудничество» за последние дни. Буквально накануне представители националистических организаций ворвались представительство «Россотрудничества» Они расписали стены помещений лозунгами «Смерть России», «Долой ФСБ», «Долой агентуру», «Чемодан, вокзал, Россия», «Свободу Сенцову», после этого был растоптан и сожжен российский флаг.

Руководитель РЦНК Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве.

Ситуацию с атаками на «Россотрудничество» прокомментировал шеф-редактор международного отдела издания «Левый Берег» Игорь Соловей на своей странице в Facebook. Он давно изучает проблему сложившуюся вокруг Национального Культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве. Здание центра находится в государственной собственности Украины и расположено в центре российской столицы, на Арбате.

«Это либо четко спланированная спецоперация самих россиян – через свою агентуру в праворадикальных движениях. Или же они просто «полезные идиоты», – утверждает Соловей.

Сьогоднішня новина:Члены праворадикальной организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле. О… Опубліковано Solovey Igor 17 лютого 2018 р.

Дело в том, что на здание НКЦУ давно покушается российский нефтяной холдинг «Татнефть», имеющий выигранные в международном арбитражном суде исковые претензии к Украине на сумму 144 миллиона долларов. В качестве компенсации по иску «Татнефть» пытается, через суд забрать здание на Арбате. По словам Соловья на сегодняшний день остается очень небольшая надежда спасти Культурный центр Украины в Москве.

«Помочь в этом может… деятельность «Россотрудничества» в Киеве. Которое работает на основании этого же «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров». Документ подписан в 1998 году, а полностью ратифицирован в марте 2012 года», – подчеркивает шеф-редактор международного отдела издания «Левый Берег».

На сегодняшний день именно наличие этого договора сдерживает сейчас Москву от подачи суду команды забрать украинское здание на Арбате. В выполнение такой команды российскими судами сомнений ни у кого не возникает.

«Думаю, ни у кого нет сомнения в послушности российских судов», – подчеркивает Соловей.

«Так что если Киев первым нарушит Соглашение о функционировании информцентров (а призывы в Украине закрыть Россотрудничество звучат давно – что соответствует линейной, а не гибридной логике мышления в условиях войны), то у Москвы также пропадут основания сдерживать себя», – добавляет Игорь Соловей.

Для Москвы закрыть «Россотрудничество» не представляется сложной задачей. «Россотрудничество» находятся в Киеве в съемном помещении и поэтому при необходимости Россия может отозвать своих сотрудников и закрыться в течении 48 часов.

«Но тогда и Киев однозначно попрощается со своим НКЦУ в Москве. А вот равнозначен ли такой размен: пятеро высланных ФСБшников (вместо которых приедут новые, в посольство) – на бесповоротно потерянное государственное имущество стоимостью в миллионы? Ответ, который должен дать себе каждый» – говорит в заключении Игорь Соловей.

Націоналісти розтрощили "Сбербанк" на Сагайдачгого Опубліковано "Українська правда" 18 лютого 2018 р.

Поэтому Игорь Соловей говорит о том, что необходимо сначала решить проблему НКЦУ в Москве, максимально юридически защитив здание от покушений алчущих отобрать ценный объект недвижимости, а потом рассматривать деятельность «Россотрудничества» в Украине.

«Интерфакс-Украина»