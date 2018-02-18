Минск и дальше останется местом переговоров по Донбассу

Лукашенко заявил, что вопрос о переносе места проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Трамп не поднимал. Он уверен, что Минск и впредь будет местом встречи Трехсторонней контактной группы.

Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине и проведению встреч «минских» групп. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет «БЕЛТА».

Он выразил уверенность, что вопрос о переносе переговоров по Украине не обсуждался на встрече президентов США и Казахстана.

«Не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. … Никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $7,5 млрд подписаны, по направлениям углеводороды и прочие ресурсы. Это было главное», – заявил Лукашенко.

«Я знаю, что никуда эта площадка (Минск. – ред.) не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?» – отметил Лукашенко и добавил, что такого же мнения придерживаются и в Германии.

Вместе с тем он подчеркнул, что, если будут достигнуты договоренности о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому противиться.

«Белорусская сторона согласилась на эту миссию, поскольку сама заинтересована в скорейшем разрешении конфликта. … Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Какие бы ни были минские соглашения, войну остановили», – добавил Лукашенко, признав вместе с тем, что люди в зоне конфликта гибнут до сих пор.

Также Лукашенко сообщил, что в Беларусь за время конфликта на Донбассе «только по официальным данным прибыло около 160 тыс. украинцев», а после обострения ситуации в Украине в Беларусь хлынул поток оружия.

Как известно, о якобы предложении Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он (Дональд Трамп – ред.) говорит: «Давай в другом месте проведем. Я говорю: «Давайте», – рассказал Назарбаев.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе реальной альтернативы минской площадке пока не существует.

«БЕЛТА»