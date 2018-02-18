«Смерть Путина». Об аналогиях британской комедии и российских реалий

«Вєсті Кремля Production» представляют новый фильм-антиутопию «Смерть Путина» по сценарию «Армандо» Бабченко

25 января в России должен был выйти на экраны кинотеатров фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение, дабы не вызывать за два месяца до выборов неприятных ассоциаций у российского электората. Так начинается снятый программой «Вєсті Кремля» короткометражный ролик «Смерть Путина».

И вот по иронии – Путин действительно серьезно заболел. И далее…

А далее видеоряд из британской комедии режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» идет под текст Аркадия Бабченко «Если Путина не станет. Хроника апокалипсиса». Из лезвия британского юмора рассекающего российские скрепы получилась мрачное пророчество о российском будущем, однако, юмористический дух происходящего в кадрах никуда не исчез, он просто обрел иной смысл. Впрочем смотрите и слушайте сами:

Сутки он лежал на ковре в своем кабинете, в луже собственной мочи, куда охрана боялась войти, но через три дня Песков все же решился, приоткрыл дверь, увидел картину маслом, дрожащими руками достал золотой «Верту», набрал непослушными пальцами номер Сечина и…

Незамедлительно башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу за власть. Кино и немцы. Похороны Сталина в прямом эфире.

Володин сжирает Медведева. Пригожин арестовывает и расстреливает Суркова. Тихона Шевкунова топят в Москва-реке, предварительно отравив, выпустив в него пять пуль из нагана, повесив и сбросив с моста.

Шойгу вводит комендантский час, отменяет поезда, в магазины завозят запас макарон на месяц и тут же их все закрывают.

Ты-дыщ – через месяц же выборы! Политическая жизнь в стране, замороженная на протяжении восемнадцати лет, взрывается с невероятным грохотом. Явлинский и Грудинин бьются за электорат, как львы. Предвыборные ток-шоу бьют рекорды рейтингов за всю историю телевидения.

Разбаненный Навальный триумфально возвращается в телевизор и пресмыкающийся Соловьев, лебезя, берет у него интервью.

Ксения Собчак дерется в дебатах сразу с пятью Жириновскими.

Рамзан Ахматович допивает утренний чай, встает, выключает новости, кидает пульт на журнальный столик и как бы в воздух говорит: «Э… А мы-то чего сидим?»

В шесть утра воскресенья колонна бэтээров с зелеными флагами и криками «Аллах Акбар» выбивает ворота Спасской башни, и, кидая огрызками в разбегающуюся из-под колес дивизию имени Дзержинского, въезжает в Кремль.

Рамзан Ахматович выходит в прямой эфир из кабинета Путина, под флагом Путина, с портретом Путина, в кресле Путина, но с автоматом на коленях и говорит, что теперь все в порядке и беспорядков в стране он не допустит. А кто не понял, тот поймет.

«Вєсті Кремля»