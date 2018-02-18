Байкера из «Ночных волков» не пустили в Украину

Пытавшемуся въехать в Украину российскому байкеру по прозвищу «Водяной» на три года запрещен въезд. Он отправлен обратно в Россию.

В субботу пограничники не пустили в Украину российского байкера из клуба «Ночные волки» по прозвищу «Водяной». Как сообщает пресс-служба ГПСУ, гражданин России прибыл рейсом в аэропорт «Борисполь».

«Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ «Ночные волки» по прозвищу «Водяной», – заявили пограничники.

Иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, он возвращен обратно.

Пограничники добавили, что продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны.

Как известно, байкерский клуб «Ночные волки» считается прокремлевским. Президент России Владимир Путин неоднократно встречался с его представителями.

По данным «Фонда борьбы с коррупцией» («ФБК») российского оппозиционера Алексея Навального, «Ночные волки» получают многомиллионные гранты из федерального бюджета России.

«Результаты распределения грантов доступны публично на специальном портале Общественной палаты. Искать их там жутко неудобно, но результаты конкурсов с середины 2013-го года восстановить можно. Если в результатах пяти конкурсов (два в 2013 и три в 2014) искать Ночных Волков, то получается, что они за два года выиграли грантов на 21.5 млнрублей. Гос финансирование было предоставлено под проведение двух новогодних елок (!!!), к ним еще вернемся, и фестиваля каскадеров», – сообщает «ФБК».

«ФБК» отмечают, что юрлицо «Ночные Волки» – это не единственное юрлицо Залдостанова и других владельцев байк клуба. Залдостанов и Строгов, два учредителя «Ночных Волков», также являются учредителями еще одного движения «Русские Мотоциклисты» или «Ассоциация Байкеров». Если сложить все данные, найденные на портале грантов, получается, что «Ночные Волки» и напрямую аффилированные с Залдостановым байкерские объединения получили за полтора года в 2013 – 2014 годах 41 миллион рублей.

Однако, помимо этого, по данным «ФБК», в июле 2014-го, «Ночные волки» получили самый большой свой грант – 15 миллионов от Министерства культуры. Таким образом, за 18 месяцев получено в общей сложности 56 миллионов бюджетных рублей в виде грантов.

«Гуляй Поле»