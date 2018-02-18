Беларусь готова направить своих миротворцев на Донбасса

По мнению Лукашенко вопрос только в том, сумеют ли договорится Порошенко и Путин о миротворческой миссии ООН.

Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и России Владимиром Путиным. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в воскресенье, передает белорусское агентство «БЕЛТА».

Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между – я стану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси – мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь», – сказал Лукашенко.

«В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию», – заявил он.

Лукашенко отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

«И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли – был бы вариант. Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия», – сказал президент Беларуси.

«Гуляй Поле» напоминает, что о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе заявила Швеция, власти Германии и Австрии.

«БЕЛТА»