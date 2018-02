Нацразведка США уверена во вмешательстве России в президентские выборы в США

В тоже время у разведывательного ведомства США вызывает недоумение позиция России отрицающей факты своей причастности к влиянию на президентских выборах 2016 года.

Национальная разведка США на данном этапе не имеет оснований сомневаться в том, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. Об этом в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заявил директор ведомства Дэн Коутс, передает «Интерфакс-Украина».

«Около года назад, когда я еще не занимал эту должность, американские спецслужбы доложили, что РФ действительно пыталась повлиять на президентские выборы в США. Все, что произошло с тех пор, а речь идет о сборе информации и разведданных, подтвердило правильной этой оценки», – подчеркнул Коутс.

Говоря о выдвижении обвинения в США против группы россиян, предположительно, участвовавшим в попытках вмешательства в выборы, он заявил о «массе обнаруженных фактов», указывающих на вину этих людей.

«Я удивлен тем, что россияне приезжают сюда каждый год, чтобы, по сути, отрицать установленные факты. Это происходит почти автоматически: они приедут сюда, причем не важно, кто именно. Например, сегодня по этой теме говорил их глава МИД, и он отрицал факты», – добавил Коутс.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в «фабрике троллей» и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо – в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации – «Агентство интернет-исследований» или «фабрика троллей», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Concord Catering». Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В министерстве иностранных дел России назвали «абсурдом» обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения против россиян не доводят заговора его кампании с Кремлем. Об этом он написал в Twitter.

«Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что пойду в президенты. Результаты выборов не подверглись влиянию. Кампания Трампа не сделала ничего плохого — никакого заговора!» – утверждает Трамп.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong — no collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018