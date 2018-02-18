Иллюзии немецких социал-демократов. Почему Донбасс не влияет на санкции

Почему немецкие социал-демократы хотят отобрать Донбасс у США. Глава МИД Германии социал-демократ Зигмар Габриэль, в кулуарах конференции, сделал уже традиционное для него заявление о поэтапном снятие санкций с России.

Второй день Мюнхенской конференции по безопасности стал наиболее интересным с точки зрения спикеров. Здесь и британский премьер Тереза Мэй, которая говорила о Брекзите, уверяя, что Великобритания продолжит сотрудничество с ЕС в сфере безопасности. А также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который отметил, что увеличение расходов на безопасность в ЕС – это вовсе не та деятельность, которая может идти вразрез с интересами НАТО и США. Наоборот, НАТО нужно сохранить, пишет Андрей Коваленко на страницах «Depo.Мир».

Но ЕС достаточно часто слышал обвинения со стороны тех же американцев, что они недостаточно заботятся о собственной безопасности, поэтому теперь все изменилось. И, словно доказывая это, Юнкер сравнил количество видов вооружений, которые есть в США и Евросоюзе, которое идет в плюс именно ЕС.

Понятно, что Юнкер имел в виду PESCO (военное сотрудничество стран ЕС), которое кое-кто уже считал «заменителем» НАТО в Европе. Особенно после трамповской America First и угроз, что роль США в поддержании безопасности в Европе может уменьшиться. Но пока все выглядит так, что PESCO – это обычная надстройка, которая только усилит НАТО в регионе.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, в свою очередь, отмечал, что лучшего порядка, чем демократический, который сформировался после 1945 г., не будет и быть не может. Мол, когда разрушается существующий уклад, новые игроки будут встраивать в его здание «собственные столбы» для поддержки. И ни США, ни ЕС не будут чувствовать себя хорошо. Безусловно, он намекал на Китай и, возможно, Россию, которые наиболее активно подрывают демократический или так называемый либеральный порядок, пытаясь заменить его своим. Габриэль даже похвалил Китай за то, что он является страной, которая имеет геополитическую стратегию и последовательно ее придерживается.

Но в случае с Габриэлем больше всего заинтересовали его слова в кулуарах. Глава немецкого МИД в очередной раз заявил о механизме пошагового снятия санкций с России.

«Мы должны добиться перемирия в Украине. Я считаю идею российского президента о голубых шлемах правильной. Если это удастся, то мы начнем шаг за шагом снимать санкции», – сказал он.

В последний раз Габриэль высказывал такую идею в январе. После этого канцлер Германии Ангела Меркель уже успела отметить, что она не видит никакой опасности в «Северном потоке-2». А в самой Германии даже разрешили прокладывать газопровод в своих территориальных водах. Меркель понять можно – ее баталии по формированию большой коалиции с СДПГ очень утомили канцлера. И сейчас ей нужно, чтобы все было спокойно. А социал-демократы всегда критиковали жесткую линию Меркель в отношении России, которую канцлер сформировала после аннексии Путиным Крыма в 2014-ом.

Ранее Штайнмайер, так же как и Габриэль, называл западную политику «бряцанием оружием», которое не дает результатов. И хотя СДПГ поддерживали санкционную политику в отношении России, партийцы традиционно выступают за диалог. Мол, для мира нужно будет идти на уступки. Меркель же понимает, что заявления о снятии санкций пока являются не более, чем словами. Так же и «Северный поток-2» может «обломаться» на условной Дании, а немецким бизнесменам можно подыграть собственным разрешением. Поэтому зачем «драконить» партнеров – лучше подыграть.

Габриэль уточнил, что «нереалистично» настаивать на полном выполнении Минских мирных соглашений, ограничивая Москву санкциями. А миротворческий контингент назвал лучшим вариантом, который может что-то изменить.

Но в этих действиях и высказываниях немцев не стоит искать измену.

Во-первых, слова Габриэля не являются консолидированной позицией ЕС и США. Поэтому они остаются обычным мнением уважаемого чиновника, но не более того.

Во-вторых, судьба антироссийских санкций в первую очередь зависит от США. Потому что именно Штаты перехватили инициативу в переговорах с Москвой по Донбассу (Волкер и Сурков), продвинув предложение по миротворцам из стран, не являющихся членами НАТО. Позиция Штатов в отношении России, введение новых санкций, публикация «кремлевского доклада» до сих пор свидетельствуют, что Москве легче не станет. А «нормандский формат» на данный момент потерпел неудачу.

Хотя в вопросе миротворцев те же социал-демократы, по словам уполномоченного Бундестага по вооруженным силам Ханса-Петера Бартельса, дали понять, что при необходимости готовы ехать и немецкие миротворцы. Это свидетельствует о том, что в немецких кругах считают конфликт на Донбассе проблемой ЕС, а не США. Их беспокоит, что главную роль в разрешении конфликта играет Белый дом, который напрямую говорит с Москвой.

Впрочем, сейчас Европа на вторых ролях рядом с США. И даже несмотря на то, что отдельные политики или даже лидеры стран могут считать, что санкции не дают результата и от них нужно отказываться в обмен на донбасский мир, стоит напомнить, что сами санкции вводились из-за агрессии против Украины, а именно – аннексии Крыма. И относительно Донбасса сейчас речь напрямую не идет. Поэтому и связи прямой между санкциями и войной нет. Все остальное – лишь иллюзия отдельных социал-демократов.

Андрей Коваленко, «Depo.Мир»