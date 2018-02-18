Финансовый кризис ОРДЛО и квазипраздники в оккупации

Все что случилось в ОРДЛО за последнюю неделю. Пропагандисты «ДНР» на голодном пайке и три счастливых билета от Пасечника.

Де-факто и ОРДО, и ОРЛО сейчас пребывают на грани настоящего социального взрыва из-за начавшегося с нового года глубокого финансового кризиса в обеих квазиреспубликах. В обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы» – главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Пропагандисты «ДНР» на голодном пайке

В прошлый понедельник в оккупированном Россией Донецке с размахом отмечали 100-летие Донецко-Криворожской республики. Это квазигосударственное образование просуществовало в 1918-м лишь считанный месяц, но нынешняя «ДНР» считает себя «правопреемницей ДКР», поэтому донецкое шоу 12 февраля было просто неминуемым. Днем к памятнику гуру местного сепаратизма Артема согнали бюджетников, студентов и школьников, перед которыми выступил весь «цвет» российской оккупационной администрации в ОРДО, там же гасились какие-то марки и устраивались песнопения. А уже вечером в более «элитном» кругу – в Донецком музыкально-драматическом театре – состоялся форменный бенефис Захарченко по случаю юбилея «ДКР».

Правда, длинный монолог главаря «ДНР» вообще не касался событий столетней давности, а исключительно его личных воспоминаний, начиная с 2014 года. Впрочем, театральный зал неоднократно срывался на аплодисменты, переходящие в бурные овации, а все «республиканские» СМИ вели с этого «спектакля одного актера» прямую трансляцию. Так что полное удовлетворение, граничащее с ощущением абсолютного счастья, читалось и на лице самого Захарченко, и на физиономиях главного «минсдоха» Тимофеева-«Ташкета» и других ближайших захарченковских подельников, присутствовавших на мероприятии.

Одним словом, все были довольны, кроме тех, кто тиражировал все это пропаганда-шоу. А все дело в том, что с декабря прошлого года работники местных телеканалов, радио и изданий, обеспечивающих пропагандистскую поддержку оккупационному режиму в ОРДО, не получают зарплату, то есть пребывают на самом что ни есть голодном пайке. Конечно, их «кормят» обещаниями, что какие-то деньги изголодавшиеся пропагандисты «ДНР» все же получат, но не раньше конце марта, хотя далеко не все в это уже верят. Потому что многие доподлинно знают о реальном резком сокращении с нового года финансирования Россией оккупированной ею части Донбасса, причем на практически всех направлениях.

На грани социального взрыва

Большие проблемы с так называемым «дефицитом бюджетных средств» наблюдаются и в ОРЛО. Например, с начала 2018-го местная оккупационная администрация РФ прекратила выплату финансовой надбавки к заработной плате медицинским работникам, а всего в первом квартале бюджет «министерства здравоохранения ЛНР» был урезан на 110 млн. рублей. Но открыто об этом, понятно, никто не говорит, зато коллаборанты всячески трубят об «успехах» и «стабильности». Как это было на третьем «общереспубликанском» съезде сепаратистского движения «Мир Луганщине», прошедшем в Луганске 17 февраля. Кстати, на данном собрании местной «партии власти» новым ее руководителем был единогласно избран «и. о. главы ЛНР» Пасечник. Таким образом, завершилось полное вычищение бывшего главаря Плотницкого отовсюду. И одновременно стартовала кампания по «избранию» Пасечника полноценным вождем псевдореспублики на «выборах» осенью 2018-го.

Но если вернуться к текущему финансовому кризису в ОРЛО, стоит заметить, что захваченная Россией часть Луганщины уже сейчас де-факто пребывает на грани настоящего социального взрыва. Особенно, когда речь идет о шахтерских коллективах предприятий, отжатых год назад у Ахметова ФСБ-корпорацией под южноосетинским названием «Внешторсервис». На шахтах «Краснодонугля», «Ровенькиатрацита» и «Свердловантрацита», то есть именно там, где в марте 2017 года официально было введено пресловутое «внешнее управление» со стороны «Внешторсервиса», уже вторую неделю горняки и их жены требуют выплат зарплат, которые задерживаются три месяца. Между прочим, деньги эти весьма небольшие – от 8 до 12 тыс. рублей в месяц (в переводе на гривню – 4-6 тыс. грн.).

Время от времени в Интернете оказываются видеоотчеты с таких трудовых собраний, снятые на мобильники присутствующих. Однако максимум, чего пока добились участники пикетов, так это разрешение шахтным столовым выдавать «тормозки» для спускающихся в забой в счет невыплаченного им жалования. Доходит до звонков от шахтеров со всяческими угрозами в адрес администрации угольных предприятий. Например, на прошлой неделе один аноним предупредил шахтоуправления «Ровеньковское» о том, что в здании якобы заложено три килограмма аммонита, и если до 15 февраля не выплатят зарплату, здание взлетит на воздух. Да, никакого взрыва в Ровеньках в указанный день не произошло, возможно, даже взрывчатка и была, просто оккупанты ее нашли, об этом уже никто теперь не узнает. Но если с задолженностями по горняцким зарплатам будет происходить в том же духе, как сейчас, в следующий раз что-то где-то может и взорваться.

Три счастливых билета от Пасечника

Обещанные ранее российской оккупационной администрацией новшества относительно предварительной продажи билетов на автобусы, которые едут из Луганска до КПВВ в Станице Луганской, из сказки становятся былью. По этому поводу даже прошло специальное заседание, где «и. о. министра инфраструктуры и транспорта «ЛНР» Герасимчук отчитался перед «премьером» Козловым о разработке «дорожной карты по организации предварительной продажи билетов на 11 автостанциях республики». И главное в том, что продаваться билеты в неоккупированную и желанную для всех пенсионеров Станицу будут за 15 дней до поездки, но не больше трех билетов в одни руки. Мол, для борьбы со спекулянтами, поэтому уже понятно, что коллаборанты ожидают настоящий ажиотаж возле касс всех 11-ти автостанций ОРЛО.

Тем временем, на прошлой неделе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов обнародовало свой отчет, в котором речь как раз шла о всех КПВВ с ОРДЛО. Так, только за январь 2018 года было зафиксировано почти 900 тысяч индивидуальных пересечений контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе, что на 15% выше показателей декабря прошлого года. При этом в ООН отдельно указали на большие риски для здоровья и жизни, с которыми сталкиваются люди, пересекающие линию соприкосновения. Так, лишь в прошлом месяце на всех КПВВ погибли трое и один человек получил ранение, а за весь 2017-й на пропускных пунктах в ОРДЛО было минимум 14 смертельных случаев.

Олег Полищук, «Деловая Столица»