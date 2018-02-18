Германия настаивает на продолжении работы «нормандской четверки»

Глава МИД Украины Климкин настаивает на сборе министров всех четырех стран-участниц «нормандского формата», попеняв при этом Германии за фактический срыв последней встречи.

Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в «нормандском формате» необходимо продолжать. Об этом на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил постоянный представитель ФРГ в ООН Кристоф Гойсген, передает «Deutsche Welle».

Гойсген также отметил, что главной проблемой с «Минском» стали действия России, которая уже в первые дни нарушила договоренности, в частности относительно режима прекращения огня, введенного через 72 часа после подписания минских соглашений.

«В то время Россия пыталась взять под контроль город Дебальцево и его окрестности… Россияне и их союзники-боевики продолжили воевать, пока город не перешел под их контроль», – сказал он.

Поэтому, говорит дипломат, было очень сложно восстановить доверие Киева к минским соглашениям и продолжать переговоры.

Гойсген подчеркнул, что «Минск» можно начать воплощать в любой момент при реальном соблюдении режима прекращения огня и отвода тяжелой техники от линии разграничения.

Он также отметил, что Верховная Рада тормозит с обещанными в рамках соглашений законами по Донбассу, впрочем, постпред Германии добавил, что понимает политику Киева на фоне постоянных нарушений режима прекращения огня.

Он также критически прокомментировал решение США о предоставлении летальной оружия Украина.

«Правительство ФРГ всегда выступало против поставок оружия Украиной (…) Этот конфликт невозможно решить военным путем».

Гойсген отметил, что нужно делать ставку на поиск политического решения конфликта.

В тоже время министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в следующий раз нужно собрать для переговоров в «нормандском формате» всех глав МИД четырех стран. Об этом он написал в Twitter, комментируя итоги участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

«О встрече в нормандском формате – в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз – у немецкой делегации», – отметил он.

Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені — такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі — наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз — у німецької делегації 🙂 #MSC18 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 17, 2018

Как известно, встреча «нормандской четверки» на уровне глав МИД планировалась 16 февраля.

«Deutsche Welle»