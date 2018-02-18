На Донбассе могут появится шведские миротворцы

Однако, руководящая роль Швеции в миротворческой миссии пока под вопросом. Швеция рассматривается, как потенциально сильный лидер миротворческих операций, но стопроцентный кандидат.

Швеция готова отправить своих военных в составе миротворческого контингента ООН на Донбасс. Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «РБК-Украина».

«Если мы увидим надлежащие условия, и если мы признаем, что эта миссия может помочь …тогда мы открыты для этого», – сказал он.

Стоит отметить, что в докладе, подготовленном бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, ныне советником президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе. Доклад был представлен чиновникам, в том числе специальному посланнику США в Украине Курту Волкеру.

В частности, в документе говорится о предоставлении 20 тысяч солдат из стран, не входящих в НАТО, и 4 тысяч полицейских для помощи в решении кризиса в Украине.

Со ссылкой на заявление соавтора доклада, эксперта по вопросам ООН в Колумбийском университете, Ричарда Гоуэна, сообщали, что миссия якобы должна проходить под эгидой Швеции.

Позднее информацию о руководящей роли Швеции в миротворческом контингенте ООН на Донбассе опровергли. Об этом свидетельствуют доклад и оригинальная публикация агентства «Reuters».

«Эта деятельность потребует привлечения ряда европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь», — между тем, цитирует его «Reuters».

Стокгольм упоминается в докладе, но также в качестве примера хорошего лидера, а не стопроцентного кандидата в руководители миссии.

Напомним, что доклад был представлен вниманию участников Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

«РБК-Украина»