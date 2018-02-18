Корпоративный ФСБ-менеджмент. Как корпорации плюют на санкции

Зачем немецкая компания взяла на работу генерала ФСБ. Корпорациям, всем, без исключения, чужда демократия.

Генерал-лейтенант Владимир Скорик, бывший глава центра информационной безопасности ФСБ, стал советником генерального директора компании SAP CIS/САП СНГ, российского подразделения немецкой компании SAP SE, которая занимается разработкой и внедрением корпоративного программного обеспечения. Из ФСБ Скорик ушел в 2009 г., но бывших генерал-лейтенантов ФСБ в природе не бывает. В SAP СНГ его приняли тихо, без помпы, скорее всего, в начале прошлого года, так как уже в июне 2017 г. он представлял компанию на Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС. Официальный представитель SAP Татьяна Зверева отказалась давать комментарии по этому поводу, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Судя по всему, Скорик привлек внимание САП как перспективный лоббист на российском рынке ПО с хорошими связями в госструктурах. Версию о причинах приглашения Скорика подтвердил и Антон Сушкевич, основатель и бывший гендиректор «Энвижн Груп», знающий его лично. Сушкевич упомянул, что «для поставок в силовой блок требуется получать лицензии ФСБ, сертификаты ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю) и минобороны, с чем Скорик, вероятно, может помочь».

Подтверждением успешности решения о приеме на работу IT-генерала стали результаты деятельности САП СНГ за прошлый год, с двузначным, как указано на сайте, правда, без конкретной цифры, ростом продаж ПО. Владельцы компании связывают успех с переносом платформы для разработки SAP Cloud Platform и портфолио решений SAP Hybris в российский центр обработки данных. Вероятно, так оно и есть, а новый советник правильно подал этот шаг в нужных кабинетах. Это дало эффект: среди крупнейших прямых контрактов САП СНГ в 2017 г. – сделка с РЖД на сумму 720 млн руб., с «Ростелекомом» на 435 млн руб., со Сбербанком на сумму около 395 млн руб.

Понятно, что Скорика при этом необязательно допускать к закрытым сведениям в головной организации. Русский же филиал, существующий в Москве с 1992 г., и так наверняка просвечен ФСБ всеми мыслимыми способами. Иными словами, говорить об использовании лично Скорика как инструмента проникновения ФСБ в секреты SAP SE нет оснований. Ситуация скорее обратная – Скорик выступает как инструмент расширения позиций SAP SE на российском рынке.

Тем не менее вопросы остаются. Точнее, не столько даже вопросы, сколько констатация неприятных тенденций.

Прежде всего, процесс идет в две стороны. Немецкие компании приглашают российских лоббистов, а российские – немецких. Масштабы процесса скрыты, в СМИ просачиваются сведения только о публично известных фигурах. Но и то, что просачивается, наглядно демонстрирует: на уровне корпораций санкции воспринимаются как досадная помеха и саботируются всеми возможными способами. Возникновение ощутимой прослойки немецко-российских и российско-немецких менеджеров и советников создает специфическое пространство со своими внутренними связями, в котором международные корпорации посредством перебежчиков из государственных структур осуществляют хакинг государственной политики, проводимой странами Запада по отношению к России. Роль Германии в связях Запад-Россия традиционно была велика. Можно сказать, что у немцев в этом вопросе есть огромный опыт нескольких поколений и отличное знание российских реалий и менталитета. Ничего удивительного, что немецкая локация международного корпоративного бизнеса очень активно укрепляется в роли главного посредника между корпоративным Западом и Россией.

Но проблема еще шире: перекупая политиков и госслужащих с наработанными связями, современные ТНК достаточно успешно взламывают любую государственную политику. При этом, хотя все государства и общества сегодня испытывают сильное влияние ТНК, России в этом противостоянии принадлежит особая роль. Россия по своей природе не является ни государством, ни государствообразующим социумом вообще. Она – псевдогосударственное и псевдонациональное образование, выступающее как инструмент и база международной корпорации, возникшей на базе КПСС и КГБ, которую часто называют «Озеро». Можно сказать, что Россия – это труп государства и общества, «штрафной политоход», описанный Лемом, приводимый в движение корпоративными механизмами, имитирующими в нем жизнь. При помощи этого зомби «Озеро» реализует свои интересы на глобальном уровне. И хотя труп потихоньку разваливается и распродается, он еще долго будет пригоден для такого использования.

Но корпорациям, всем, без исключения, чужда демократия. Это вертикальные структуры с ограниченными и строго контролируемыми сверху связями друг с другом, по сути современный вариант феодального княжества, реализуемого на основе современного производства. «Озеро» же выделяется в этом ряду тем, что в силу исторических причин в наименьшей степени способно сосуществовать с социальной и государственной системой, сложившейся на Западе. Как следствие, оно более других ТНК заинтересовано в расшатывании и хаосизации этой системы, частью которой является демократия в ее современном понимании. Кроме того, в силу исторического опыта и наличия «своего» государства ТНК «Озеро» обладает наилучшими возможностями в этом направлении, что делает ее очень желанным партнером для любой другой ТНК.

Все происходящее в целом складывается в убедительную картину антииндустриальной реставрации, реализуемой с использованием новейших технологий. В мире, в котором растет влияние вертикальных корпоративных связей, неизбежно усиливаются тенденции к переходу от товарных отношений к директивному распределению, а также растет разрыв между богатыми и бедными. Сегодня этот разрыв достиг исторического максимума, когда 1% жителей Земли владеет 82% всех мировых богатств, и продолжает нарастать.

Это, в свою очередь, расшатывает базовые ценности современной демократии, основанной на единстве всех перед правом собственности, священным и неприкосновенным. Представительная демократия вырождается в манипуляционную охлократию, а право собственности, из которого вытекают остальные права личности, – в ленное право. О том, что эти процессы запущены и идут с высокой интенсивностью, свидетельствует множество тревожных звонков.

Что касается Владимира Скорика, с которого начался наш разговор, то один генерал-лейтенант, пусть даже и ФСБ, несомненно, не делает мировой погоды. Скорик – лишь одна из капель того желудочного сока, с помощью которого корпорации пытаются переварить современный мир до усвояемого для них состояния. А антироссийские санкции, которые расшатывают такие варяги, как он, – один из важнейших и, увы, немногих еще оставшихся барьеров, хотя бы отчасти препятствующих этому поглощению.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»