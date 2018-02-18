Санкции помогут одобрению Россией миротворческой миссии на Донбассе

Такое мнение высказал советник президента Украины экс-глава НАТО Расмуссен. Ряд европейских стран уже высказали свое согласие на участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

С помощью санкций можно заставить РФ проявить гибкость в вопросе миротворческой миссии ООН на Донбассе. Такое мнение украинским журналистам в Мюнхене высказал бывший глава НАТО, советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен, передает «Укринформ».

«Очень важно сохранять давление на Россию. Американское решение ужесточить санкции, передать оружие Украине увеличило давление на Россию, и нам надо сохранить его, чтобы заставить россиян действительно продвинуться, в том числе и в вопросе миротворческой миссии», – заявил политик.

«Сначала Украина и Россия должны прийти к согласию по составу миротворческой силы. Я бы, конечно, хотел бы видеть в ее составе членов НАТО, но Россия, очевидно, будет против. Поэтому мы советуем, чтобы, например, Финляндия, Швеция, Австрия сделали свой вклад», – подчеркнул Расмуссен.

«Я сомневаюсь, что будет какое-то развитие событий до тех пор, пока в России не пройдут президентские выборы. Пока предложение, с которым 2 месяца назад выступил Путин с очень маленькой миссией и без сильного мандата, не приведет к решению вопроса на востоке Украины», – добавил он.

Как известно, Швеция заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист украинским и американским чиновникам в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Reuters».

«Если мы увидим соответствующие условия, и если мы увидим, что эта миссия может помочь… тогда мы открыты для этого», – сказал министр.

Как страна, не являющаяся членом НАТО, Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу Расмуссена.

Отмечается, что отчет был представлен должностным лицам, в том числе специальному представителю США в Украине Курту Волкеру в субботу.

Как сообщалось, этот доклад предусматривает развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

14 февраля уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявил, что рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом он сказал в интервью группе изданий «Redaktionsnetzwerk Deutschland» («RND»), передает «Deutsche Welle».

Бартельс отметил, что в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе Германия возьмет «активное участие».

Австрия так же готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Вене, сообщала «Европейская Правда».

Себастьян Курц отметил, что Австрия поддерживает идею размещения миротворцев ООН на Донбассе и готова помочь в ее размещении.

«Я понимаю, что пока до этого дойдет, нужно осуществить очень много шагов. Но я рад, что это желание существует с украинской стороны. Мы для воплощения этого желания конечно готовы помочь», – отметил Себастьян Курц.

Он подчеркнул, что Австрия готова обсудить свое участие в миссии, если от Украины поступит такая просьба.

«Как только эта миротворческая миссия будет создана, будет решаться вопрос относительно стран-участников миссии. И если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь, то мы со стороны федерального правительства проведем обсуждение», – сказал Курц, добавив, что в прошлом Австрия принимала участие в таких миссиях.

Также о своем возможном участии в миротворческой миссии в Донбассе заявляли в Беларуси. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков на пресс-конференции в среду в Минске, передавал «Интерфакс-Украина».

«Необходимо обязательное выполнение ряда условий. А именно, решение СБ ООН, согласие страны, куда направляются миротворцы, и страны, которая направляет миротворцев», – сказал Равков.

По словам министра, при выполнении данных условий, власти Беларуси «готовы выполнить свои задачи».

Глава военного ведомства добавил, что в Вооруженных силах Беларуси есть миротворческая рота в составе 100 человек, при этом 50 человек – это постоянный состав и 50 человек – переменный состав.

«Это подразделение готово выполнять задачи в любой точке мира», – сказал Равков.

В субботу президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие.

«Укринформ»