Порошенко указал на блокировку Россией ввода миротворцев на Донбассе

По мнению президента Украины необходимо «дожать» Россию до согласия на реализацию миротворческой миссии. Это единственное препятствие на пути мирного урегулирования ситуации.

Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие. Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге в Мюнхене в субботу, передает «Украинская Правда».

«Для того чтобы была введена в Украине полномасштабно миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих (оккупированных – ред.) территорий под украинский суверенитет, нужна только одна вещь – дожать Россию», – сказал он.

По словам Порошенко, «миротворцы не должны быть эскорт-сервисом вдоль линии соприкосновения» или иметь какие-то урезанные полномочия.

«Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролируемой части украино-российской границы», – отметил президент.

«По большинству остальных позиций можно вести абсолютно открытый диалог и поиск компромиссов – этапов, но этапов функциональных, а не географических, стран…», – добавил Порошенко.

В то же время он отметил, что в соответствии с принципом миротворческих операций, в них не участвуют соседние страны.

«Украинская Правда»