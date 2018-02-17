ВСУ в течение года-двух могут полость перейти на стандарты НАТО

Однако это не повлияет на возможные сроки вступления Украины в альянс. В НАТО заявляют об отсутствии в Украине национальной политики направленной на вступление в альянс.

Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что ВСУ смогут перейти на стандарты Альянса до 2020 года. Об этом он сказал журналистам в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс-Украина» («ИФ»).

По словам Пристайко, Украина уже выполнила четвертую часть необходимых стандартов.

«Есть, условно говоря, полторы-две сотни стандартов, которые, например, касаются того, чтобы пилоты могли переговариваться на одном языке, чтобы «свой»/»чужой» отличали, как разворачиваются войска, какие требования для пересечения границы и так далее. Таких стандартов мы примерно четвертую часть уже выполнили. Темп есть. Я думаю, что до 2020 года можно достичь (перехода ВСУ на стандарты НАТО – «ИФ»)», – сказал он.

Пристайко также считает, что референдум относительно вступления государства в НАТО является малоэффективным инструментом влияния на Альянс.

«Референдумы по такому сложному вопросу, как вопросы глобальной безопасности, – вещи малоэффективные… К большому сожалению, те, кто думают, что это является рычагом, и НАТО поймет и скажет «ok», – нет», – сказал посол.

По словам Пристайко, в НАТО знают, что большинство граждан в Украине хотят вступления страны в Альянс.

«НАТО также понимает, что часть этих мыслей подпитывается эмоционально, потому что Украина в состоянии войны, и они не понимают, что НАТО не собирается защищать сейчас. Люди хотят, чтобы их кто-то защитил, но это сейчас нереально», – добавил посол.

Пристайко также выразил мнение, что позиция Венгрии, заблокировавшей заседание комиссии Украина-НАТО 14-15 февраля, вряд ли изменится после выборов в этой стране.

По его словам, Украина старается найти компромисс, однако с венгерской стороны такого стремления нет.

«Мне кажется, что мы упрощаем, когда думаем, что пройдут выборы в Венгрии и тогда они отступят. Если венгерское общество настолько радикализовано, что Украина – это враг, которой ущемляет их язык и все остальное, и это приносит им голоса, то почему же от этого отказываться в будущем?».

По его словам, соседние страны будут довольны только тогда, когда Украина будет слабой, в случае же изменений – надо быть готовым к трению.

В тоже время заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер настаивает, что Украина отличается от других стран, стремящихся к членству в НАТО. Об этом она заявила в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает из Мюнхена корреспондент «Европейской Правды».

Роуз Геттемюллер напомнила, что в этом году исполняется 10 лет от саммита в Бухаресте, где Киев получил отказ в предоставлении Плана действий относительно членства, но в то же время Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

С тех пор, отметила заместитель генсека, остались 4 страны, которые заинтересованы в членстве в НАТО – Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия. Еще одно государство, Черногория за это время приобрела членство в альянсе.

«Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина – единственная, которая не заявила как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО», – заявила Роуз Геттемюллер.

Как известно, НАТО от прошлого года часто отказывается признавать, что Украина декларирует евроатлантические стремления и не включает Украину в список «стран-аспирантов». Заявление Геттемюллер стало первой попыткой чиновников НАТО обосновать эту политику.

«Интерфакс-Украина»