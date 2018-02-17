Операция «Утилизация». Версия причин событий в Сирии

Российские власти могли совершенно сознательно послать «ихтамнетов» на убой в Дейр-эз-Зор и неслучайно ничего не сделали, чтобы спасти их, когда американцы предупредили о предстоящей атаке.

Судя по последнему заявлению министра иностранных дел Германии, становится реальным ввод миротворцев ООН в Донбасс в обмен на отмену санкций против России. А куда тогда денут так называемых «ополченцев»? Они уже попробовали крови и привыкли убивать. Их надо кормить и чем-то занимать. Однако в подготавливаемом переговорщиками мире, им нет будущего, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Кажется Кремль нашел выход. «Ополченцев» начали утилизировать в Сирии. Их, как в мусоросжигатель, бросают в пламя сирийской войны. Многие из донбасских боевиков периодически ездят воевать в Сирию под брендом ЧВК Вагнера. Там платят больше, как признал их комиссар-Прилепин.

Операция утилизация(версия)Российские власти могли совершенно сознательно послать «ихтамнетов» на убой в Дейр-эз-Зор и… Опубліковано Игорем Эйдманом 17 лютого 2018 р.

А теперь боевиков начали быстро утилизировать, то есть просто гнать как свиней на убой (по выражению вдовы одного из погибших), с примитивным вооружением под американские пулеметы и пушки. Дешево и сердито – чужими руками убирают опасный балласт.

Российское командование, посылая донбасских (и не только) боевиков на смерть, видимо, рассуждает примерно так: отожмут нам завод (месторождение и т.п.) – хорошо, а если их поубивают всех – тоже неплохо, не будут под ногами путаться и права качать, пока мы решаем вопросы со взрослыми дядями из НАТО.

Игорь Эйдман, Facebook