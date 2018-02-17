Порошенко считает себя президентом мира, а не войны

Президент Порошенко заявил, что в виде военной помощи от США Украина получит не только Javelin. В тоже время он подчеркнул, что Украина не стремится победить Россию, а борется за свой суверенитет и территориальную целостность. Состоялась встреча президента Украины с генсекретарем НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о результатах переговоров в Мюнхене с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщает из Мюнхена корреспондент «Европейской Правды» («ЕП»).

«Я в восторге от секретаря Мэттиса. У нас был очень хороший визит министра Полторака в США», – рассказал президент.

Порошенко заверил, что на мюнхенских переговорах были детально согласованы поставки в Украину летального вооружения. При этом он подчеркнул, что речь идет о широком спектре наименований.

«Мы детально договорились о поставках далеко не только и не столько того вида вооружения, о котором постоянно говорят (очевидно, речь идет о Javelin – «ЕП»), но к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу», – заявил президент.

В тоже время президент Петр Порошенко настаивает, что Украина не ставит целью победить Россию. Об этом он заявил в выступлении на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает из Мюнхена корреспондент «ЕП».

«Я президент мира, а не президент войны… Мы не хотим победить Россию, и только хотим, чтобы Россия убралась с Украины», – подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что эти требования со стороны Украины являются законными и безусловными.

«Нам нужно, чтобы они забрали свои танки, своих военных, свою новейшое оружие с нашей территории», – заявил Порошенко.

«Наш запрос простой: уберите свою артиллерию, свои танки, свои войска», – добавил он.

Президент подчеркнул, что это касается как оккупированного Донбасса, так и Крыма.

«Крым остается нашим приоритетом», – заявил он.

Президент Украины Петр Порошенко так же встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора. Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась в субботу в Мюнхене.

Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

«Была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути», – говорится в сообщении.

Кроме того, президент поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.

Он также обсудил со Столтенбергом перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

Порошенко также поблагодарил генсека НАТО за четкую позицию по сохранению политики открытых дверей Альянса.

«Европейская Правда»