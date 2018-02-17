В Киеве националисты ворвались в представительство «Россотрудничества»

Представители националистических организаций ворвались представительство «Россотрудничества» Они расписали стены помещений лозунгами «Смерть России», «Долой ФСБ», «Долой агентуру», «Чемодан, вокзал, Россия», «Свободу Сенцову», после этого был растоптан и сожжен российский флаг.

Активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства «Россотрудничества», Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2.

Как сообщается на странице организации С14 в Facebook, в акции участвовали также активисты «Правого сектора», «Традиции и порядка» и других националистических организаций.

Активісти С14, ПС, Традиція і порядок та інших націоналістичних організацій прийшли до «росспівробітництва». Виявлено цікаві «сувеніри». Опубліковано C14 news 17 лютого 2018 р.

Как видно из фото и видео, активисты растоптали, а затем сожгли российский флаг.

Геть ФСБ Опубліковано C14 news 17 лютого 2018 р.

Они оставили надписи на стенах «Смерть России», «Долой ФСБ», «Долой агентуру», «Чемодан, вокзал, Россия», «Свободу Сенцову», а также названия своих организаций.

В помещение также приехал директор центра, российский дипломат Константин Воробьев.

В гості до ФСБ Опубліковано C14 news 17 лютого 2018 р.

На видео есть момент его словесной перепалки с активистами националистических движений.

Праві зайшли в булівлю Россотруднічєства. Поки обписали стіни, спілкуються з працівниками Опубліковано Stas Kozljuk 17 лютого 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что 13 января активисты «Черного комитета» в столицы Украины «закрыли» российский пропагандистский центр. Ворота обмотали цепью, повесили замок и наклеили листовку с пожеланием смерти России.

О проведенной в Киеве акции сообщили сами активисты «Черного комитета». Соответствующее сообщение с видео, где запечатлен процесс проведенной акции активисты выложили у себя на странице в Facebook/

«Утром 13 января активисты Черного Комитета закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве. Ворота учреждения было обмотано цепью и закрыто замком. Также учреждение было наклеено листовку с лозунгом «Смерть России!», – написано в сообщении.

У Києві закрили пропагандистський центр РФ У Києві закрили пропагандистський центр РФЗранку 13 січня активісти Чорного Комітету закрили Російський центр науки і культури в Києві. Ворота установи було обмотано ланцюгом та закрито замком. Також на установу було наклеєно листівку з гаслом «Смерть Росії!».Російський центр науки і культури – це офіційна урядова організація РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора. Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України.Чорний Комітет заявляє, що в Україні не можуть існувати пропагандистські, імперіалістичні структури РФ. Тому ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ця організація була ліквідована.Смерть Росії!ВІДЕО — https://youtu.be/xjYPLUFsrFgПідписуйтесь на Телеграм-канал Чорного Комітету — https://t.me/chorkom_info Опубліковано Чорний Комітет 13 січня 2018 р.

Так же активисты «Черного комитета» подчеркивают, что Российский центр науки и культуры – это официальная правительственная организация России, которая активно занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора. Эта организация является одним из методов распространения русского империализма и угрожает независимости Украины.

«Черный Комитет заявляет, что в Украине не могут существовать пропагандистские, империалистические структуры РФ. Поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы эта организация была ликвидирована. Смерть России!», – говорится в заключении сообщения.

Это уже вторая акция «Черного комитета» проведенная против Российского центра науки и культуры в Киеве. Ранее, в ночь на 7 января активисты облили красной краской Российский центр науки и культуры. Об этом сообщалось на странице организации в Facebook.

«В Рождественскую ночь активисты «Черного комитета» совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за «русский мир», – говорилось в сообщении.

Напад на пропагандистський центр РФ в КиєвіВ Різдвяну ніч активісти Чорного Комітету здійснили напад на Російський цен… Опубліковано Чорний Комітет 7 січня 2018 р.

Активисты облили вход в учреждение красной краской, что должно символизировать «кровь украинцев на руках Москвы».

Члены организации написали на здании Российского центра науки и культуры надпись «Смерть России!» и разбросали возле центра листовки со следующим содержанием:

«Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировало часть нашей территории. Мы не допустим, чтобы в Украине существовали любые пропагандистские организации РФ, тем более государственные. Наш лозунг прост – смерть России!» – подчеркивают активисты.

Обе проведенные акции вызвали реакцию российских масс-медиа и бурное обсуждение в пророссийских пабликах социальных сетей. Активистов «Черного комитета» в этих публикациях и обсуждениях называют «радикалами», «неонацистами», «фашистами» и «бадеровцами».

В феврале 2016 года нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз вносила законопроект «О денонсации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров».

Тогда было высказано предостережение, что принятие этого документа приведет к закрытию российской властью украинских культурных центров в РФ. В результате законопроект был отозван.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня в Мюнхене о «неспособности» Украины к самоуправлению.

«Гуляй Поле»