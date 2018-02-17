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Новости

В Киеве националисты ворвались в представительство «Россотрудничества»

«Гуляй Поле»
17 февраля 2018

Представители националистических организаций ворвались представительство «Россотрудничества» Они расписали стены помещений лозунгами «Смерть России», «Долой ФСБ», «Долой агентуру», «Чемодан, вокзал, Россия», «Свободу Сенцову», после этого был растоптан и сожжен российский флаг.

Активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства «Россотрудничества», Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2.

Как сообщается на странице организации С14 в Facebook, в акции участвовали также активисты «Правого сектора», «Традиции и порядка» и других националистических организаций.

Активісти С14, ПС, Традиція і порядок та інших націоналістичних організацій прийшли до «росспівробітництва». Виявлено цікаві «сувеніри».

Опубліковано C14 news 17 лютого 2018 р.

Как видно из фото и видео, активисты растоптали, а затем сожгли российский флаг.

Геть ФСБ

Опубліковано C14 news 17 лютого 2018 р.

Они оставили надписи на стенах «Смерть России», «Долой ФСБ», «Долой агентуру», «Чемодан, вокзал, Россия», «Свободу Сенцову», а также названия своих организаций.

В помещение также приехал директор центра, российский дипломат Константин Воробьев.

В гості до ФСБ

Опубліковано C14 news 17 лютого 2018 р.

На видео есть момент его словесной перепалки с активистами националистических движений.

Праві зайшли в булівлю Россотруднічєства. Поки обписали стіни, спілкуються з працівниками

Опубліковано Stas Kozljuk 17 лютого 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что 13 января активисты «Черного комитета» в столицы Украины «закрыли» российский пропагандистский центр. Ворота обмотали цепью, повесили замок и наклеили листовку с пожеланием смерти России.

О проведенной в Киеве акции сообщили сами активисты «Черного комитета». Соответствующее сообщение с видео, где запечатлен процесс проведенной акции активисты выложили у себя на странице в Facebook/

«Утром 13 января активисты Черного Комитета закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве. Ворота учреждения было обмотано цепью и закрыто замком. Также учреждение было наклеено листовку с лозунгом «Смерть России!», – написано в сообщении.

У Києві закрили пропагандистський центр РФ

У Києві закрили пропагандистський центр РФЗранку 13 січня активісти Чорного Комітету закрили Російський центр науки і культури в Києві. Ворота установи було обмотано ланцюгом та закрито замком. Також на установу було наклеєно листівку з гаслом «Смерть Росії!».Російський центр науки і культури – це офіційна урядова організація РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора. Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України.Чорний Комітет заявляє, що в Україні не можуть існувати пропагандистські, імперіалістичні структури РФ. Тому ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ця організація була ліквідована.Смерть Росії!ВІДЕО — https://youtu.be/xjYPLUFsrFgПідписуйтесь на Телеграм-канал Чорного Комітету — https://t.me/chorkom_info

Опубліковано Чорний Комітет 13 січня 2018 р.

Так же активисты «Черного комитета» подчеркивают, что Российский центр науки и культуры – это официальная правительственная организация России, которая активно занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора. Эта организация является одним из методов распространения русского империализма и угрожает независимости Украины.

«Черный Комитет заявляет, что в Украине не могут существовать пропагандистские, империалистические структуры РФ. Поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы эта организация была ликвидирована. Смерть России!», – говорится в заключении сообщения.

Это уже вторая акция «Черного комитета» проведенная против Российского центра науки и культуры в Киеве. Ранее, в ночь на 7 января активисты облили красной краской Российский центр науки и культуры. Об этом сообщалось на странице организации в Facebook.

«В Рождественскую ночь активисты «Черного комитета» совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за «русский мир», – говорилось в сообщении.

Напад на пропагандистський центр РФ в КиєвіВ Різдвяну ніч активісти Чорного Комітету здійснили напад на Російський цен…

Опубліковано Чорний Комітет 7 січня 2018 р.

Активисты облили вход в учреждение красной краской, что должно символизировать «кровь украинцев на руках Москвы».

Члены организации написали на здании Российского центра науки и культуры надпись «Смерть России!» и разбросали возле центра листовки со следующим содержанием:

«Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировало часть нашей территории. Мы не допустим, чтобы в Украине существовали любые пропагандистские организации РФ, тем более государственные. Наш лозунг прост – смерть России!» – подчеркивают активисты.

Обе проведенные акции вызвали реакцию российских масс-медиа и бурное обсуждение в пророссийских пабликах социальных сетей. Активистов «Черного комитета» в этих публикациях и обсуждениях называют «радикалами», «неонацистами», «фашистами» и «бадеровцами».

В феврале 2016 года нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз вносила законопроект «О денонсации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров».

Тогда было высказано предостережение, что принятие этого документа приведет к закрытию российской властью украинских культурных центров в РФ. В результате законопроект был отозван.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня в Мюнхене о «неспособности» Украины к самоуправлению.

«Гуляй Поле»

Tags: война, киев, националисты, Россия, Россотрудничество, Украина

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