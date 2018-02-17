Никаких повторных референдумов проводится не будут. Британия окончательно покидает Евросоюз.

Премьер Великобритании Тереза Мэй исключила проведение еще одного референдума о членстве страны в Европейском Союзе. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает «The Guardian».

Мэй исключить повторное голосование о членстве страны в ЕС, заявив, что назад дороги нет.

«Мы покидаем Евросоюз, на повестке дня нет вопроса о втором референдуме и о возвращении назад, и я думаю, что это важно», – сказала она.

«Люди в Великобритании убеждены, что если они приняли решение, то правительству не следует менять мнение и говорить им: нет, вы ошиблись», – сказала Мэй, когда ее спросили, могут ли в Британии рассматривать вопрос проведения повторного референдума.

«Гуляй Поле» напоминает, что Британия накануне обвинила Россию в кибератаках на Украину летом прошлого года. Вслед за Британией с аналогичными обвинениями выступили власти США, Дании и Австралии.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о «неспособности» Украины к самоуправлению.

«The Guardian»