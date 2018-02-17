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Новости

СБУ задержала пограничника трудоустраивающегося в структуре ОРДЛО

«Гуляй Поле»
17 февраля 2018

Полковник из ГПСУ планировал трудоустроиться на работу в «министерство «ЛНР» оккупационной администрации ОРДЛО.

Замначальника Харьковского пограничного отряда, который планировал трудоустроиться на работу в структурах террористической организации «ЛНР», разоблачили на взятке. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Чиновник организовал механизм получения у граждан денег за невнесение информации о пересечении границы в ведомственную базу данных. Полковник также привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления ГПСУ», – сообщили в СБУ.

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Опубліковано Служба безпеки України 17 лютого 2018 р.

В частности задокументировано получение должностным 500 долларов за нелегальную переправку через границу гражданки России, по факту возбуждено уголовное производство.

«Полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации «ЛНР», планируя получить руководящую должность в фейковом «Министерстве госбезопасности». Полковника задержали в Харькове возле места жительства», – сообщили в Службе безопасности.

Задержанный полковник погранслужбы.

Действия пограничника квалифицируют по ч.3 ст.368, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, а также по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений.

«Гуляй Поле»

Tags: война, донбасс, лнр, оккупация, ОРДЛО, Россия, Украина

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