СБУ задержала пограничника трудоустраивающегося в структуре ОРДЛО

Полковник из ГПСУ планировал трудоустроиться на работу в «министерство «ЛНР» оккупационной администрации ОРДЛО.

Замначальника Харьковского пограничного отряда, который планировал трудоустроиться на работу в структурах террористической организации «ЛНР», разоблачили на взятке. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Чиновник организовал механизм получения у граждан денег за невнесение информации о пересечении границы в ведомственную базу данных. Полковник также привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления ГПСУ», – сообщили в СБУ.

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В частности задокументировано получение должностным 500 долларов за нелегальную переправку через границу гражданки России, по факту возбуждено уголовное производство.

«Полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации «ЛНР», планируя получить руководящую должность в фейковом «Министерстве госбезопасности». Полковника задержали в Харькове возле места жительства», – сообщили в Службе безопасности.

Действия пограничника квалифицируют по ч.3 ст.368, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, а также по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений.

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