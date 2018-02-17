Собчак против Путина. Вождь всегда прав

О ритуале выборов, судов и атаке Собчак на Путина: Верховный суд принял решение, которое полностью соответствует всему на свете. Там, на самом верху, люди сидят, конечно, несимпатичные, но неглупые.

Во-первых, я удивился, что Верховный суд в принципе стал рассматривать иск Ксении Собчак по делу, которое не имело вообще никаких перспектив. Более того – по делу, которое, по сути, оскорбительно для Путина. Но Суд не только рассмотрел, но и сделал это быстро. И мы даже не можем сказать, что правосудие стыдливо закрыло глаза, что Суд попрал Конституцию, что были нарушены параграфы и нормы, пишет Антон ОрехЪ в блоге сайта «Эхо Москвы».

Суд принял решение, которое полностью соответствует всему на свете. Там, на самом верху, люди сидят, конечно, несимпатичные, но неглупые. И они, разумеется, все написали, как положено, чтобы к ним никто не смог придраться, даже если бы захотел. Они вообще довольно трепетно относятся к ритуалам. Могли ведь особо и не мудрить, а вместо выборов провести референдум и поставить вопрос о пожизненном правлении Путина.

Думаете, народ не проголосовал бы? Да куда бы он делся, народ наш, богоносец! Но Путин регулярно проводит выборы. Могли бы просто на участки всех строем привести и не отпускать, пока галочки не поставим. Но нет – нас уважают, охмуряют, заманивают разными способами! Референдумы школьные проводят, газировку с бутербродами завезут на участки и изделия народных умельцев типа макраме.

Могли убрать ограничение по количеству сроков и продолжать проводить выборы чисто для куража, чтобы раз в сколько-то лет взбадриваться. Но нет – в Кремль завезли Медведева и он, как мог, изображал из себя Самодержца. Как в сказке про «Волшебника Изумрудного города», когда Гудвин прятался за ширмой, а на троне сидели разные подставные маскоты. Ну, да, немного растянули президентский срок, но формальности соблюдаются четко. И даже само рассмотрение иска в Верховном суде – это тоже часть ритуала. Ксения может подать апелляцию – и вот увидите, апелляцию тоже рассмотрят и спокойно отвергнут, сославшись на все необходимые статьи законов.

Однако именно в этом конкретном случае мы особенно четко видим разницу между законом и справедливостью. Когда по закону-то все хорошо и правильно, а по справедливости, по совести даже – все вульгарно и пошло. Собчак, подавая иск по закону, на самом деле взывала именно к этой абстрактной справедливости. Мол, люди добрые, это что же творится-то, глядите, в какие наперстки и бур-козла они тут с нами играют. Но с другой стороны, Ксения ведь и сама согласилась играть в эту игру по этим правилам. Так что жалобы ее по форме серьезные, по смыслу довольно забавные. И мне даже кажется, что Путин на нее не очень обиделся.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»