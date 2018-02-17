Дагестан – модель России в уменьшенном масштабе

Когда своим позволено все. Дагестан, как уменьшенная в масштабах модель российского общественно-государственного устройства. Кланновость, коррупция и правовой нигилизм, как киты на которых держится «русский мир».

Правительство Дагестана может сократиться – с таким предложением выступил новый глава кабинета министров Артем Здунов. По его мнению, необходимо уделить приоритетное внимание экономике и финансам, а потому оба эти направления следует закрепить напрямую за председателем правительства республики. Некоторые министры будут одновременно и вице-премьерами, чтобы сконцентрировать ресурсы и повысить ответственность. Тем временем история под названием «Дагестанская коррупция» грозит превратиться в очень длинный сериал. Такого мнения придерживается журналист «КоммерсантЪ FM» Виктор Лошак. Но проблема в том, что коррупцией там называется жизнь, считает он.

Фото той роскоши, в которой живут дагестанские министры, не только показывают по телевизору, но и шлют друг другу на мобильные. От окончания советской власти прошло уже больше четверти века, а методы у нашего следствия все те же. Что при коммунистах, что сейчас сразу же после ареста публиковались снимки сказочных богатств подозреваемых. Раньше это были «Жигули», четыре ковра и три пары часов (с таким состоянием всем ясно – жулик), сейчас – безвкусные с позолотой интерьеры трехэтажного дома со шкурами на полу и живописью (ударение на третьем слоге) на стенах. «Эх, – скажет московский житель, – не бывали вы у нас на Рублевке!» В некоторых имениях столичных служивых людей примелькавшийся в разоблачительных телепередачах дом арестованного премьера Абдусамада Гамидова выглядел бы бараком для обслуги.

Снимут и образцово посадят этих, а другие будут лучше? Смогут иначе? Вот ключевые вопросы для всего Северного Кавказа, а не только лишь Дагестана. Мэра Махачкалы Саида Амирова посадили пожизненно. Следующий должен был испугаться. Но теперь уже арестовали и преемника Амирова Мусаева…

Кланы, традиции, совсем другая культура отношений – все это можно поломать одним налетом? Право распиливать бюджет – едва ли не законное право местных властителей. И все это странным образом сочетается с проклятиями в их адрес, со словами о том, как надоела такая власть и такая обстановка. И если все то, что становится открытием для московских следователей и прокуроров, в Дагестане знает каждый совершеннолетний, то ключевой вопрос довольно точно сформулировал известный специалист Алексей Малашенко.

«В Дагестане хотят перемен, но готовы ли к слому традиций? Впрочем, этот вопрос надо адресовать не к ним, а к россиянам в целом и к федеральной власти в частности. Во всей стране действует аналогичная клановая система. Разница лишь в том, что в Дагестане она базируется на этнической принадлежности, за его пределами – на разных факторах – месте учебы, жительства, работы в органах, кооперативах и т.д. Там – кланы, тут – кланы, там не работают законы, тут – телефонное право. Сделать из Дагестана, скажем, Швейцарию (по принципу «там горы – тут горы») можно, только если переместить всю республику в Европу. Без кардинальной реформы в общероссийском масштабе избавиться от клановости в отдельно взятом субъекте не получится. Быть может, налицо предвыборный паллиатив. Поживем – увидим», – подчеркнул Малашенко.

Трудно представить, что это в состоянии сделать один даже совестливый и деятельный человек – такой, как Владимир Васильев, волей кадрового пасьянса оказавшийся во главе Дагестана. Судя по его интервью, даже он, генерал милиции, того, с чем столкнулся, ожидать не мог. Например, сотни и сотни домохозяйств открыто крадут газ и электричество, просто подключаясь к сетям. Когда налоги, таможня, трансферы на дороги, школы и детсады – все становится почти законными кормушками, то никакого федерального бюджета не хватит, чтобы свести концы с концами. Невольно вспомнишь давнее предложение Дмитрия Козака о введении внешнего управления для хронически дотационных субъектов Федерации. Собственно, москвич Васильев и казанец Здунов, новый премьер республики, и есть такая форма внешнего управления.

А полиция, прокуратура, суды – они разве лишь в Дагестане имитируют соблюдение закона? Хочется быть неправым, но почему-то мне кажется, что лечение собственно Дагестана – проблема номер два, а первая – это локализация клановой болезни, когда своим позволено все. Болезнь эта уже давно затронула не только Северный Кавказ.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»