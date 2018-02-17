Зачем Шойгу пустил «вагнеровцев» под нож

Обострение борьбы кремлевских кланов за благосклонность Путина, накануне выборов и на фоне санкционного давления на Россию вылилось в кровавую мясорубку в сирийской провинции Дер-эз-Зора. Шойгу и Пригожин в пылу своей борьбы готовы усеять трупами дорожку к путинскому трону.

Перед выборами в России началась острая конкуренция между различными группами влияния за доступ к Путину, как главному распределителю скудеющих бюджетных потоков. Растущая неприязнь в среде президентского окружения все чаще выплескивается на поверхность, и даже приводит к огромным людским потерям далеко за пределами страны, пишет Константин Румский на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля».

Как Шойгу стал объектом черной зависти

Высшее руководство вооруженных сил России представляет собой довольно интересный феномен. В православной стране во главе министерства обороны стоит Сергей Шойгу, являющийся по своему происхождению тувинцем, и есть серьезные доводы в пользу того, что он исповедует буддизм, также, как и его отец Кужугет Шойгу.

Кроме того, господин Шойгу никогда не служил в армии, и является выходцем из строительной сферы. Всю свою сознательную жизнь он посвятил работе «спасателем», фактически с 1991 до 2012 года именно он возглавлял госкомитет и министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Деятельность Шойгу во главе МЧС была очень масштабной, и дошло до того, что «Новая газета» обвинила его в том, что в рамках министерства он создал военизированную структуру, хотя силовые операции в компетенцию спасателей конечно же не входят. Шойгу даже подозревали в неком авантюризме: «Подливает масло в огонь и некий пиетет, с которым Сергей Кужугетович относится к легендарному барону Унгерну – офицеру-авантюристу, который в 20-х годах во главе казачье-монгольской банды пытался создать всемирную буддистскую республику».

Одним словом, он совершенно не типичный представитель российских элит. Также важно указать, что своим восхождением на кремлевский олимп и приобретением поста министра обороны он обязан экс-президенту Дмитрию Медведеву, который дал Шойгу соответсвующие рекомендации перед Путиным.

В итоге в 2012 году православный буддист Шойгу вошел в состав неформального высшего правящего органа России при Путине, так называемого «Политбюро 2.0».

На высшем армейском посту он взялся доводить до ума реформы предшественника-коррупционера Сердюкова. Но по большей части это были меры, направленные на формирование агрессивного курса Кремля. В армии была значительно увеличена интенсивность боевой подготовки, предприняты неоднократные внезапные проверки боеготовности, отменена демилитаризация военной медицины, созданы Силы специальных операций, также были созданы Арктические войска.

И если военные базы в Заполярье пока не больше, чем имиджевый проект на отдаленную перспективу, то вот силы спецопераций были широко применены для организации агрессии против Украины и последующего аннексии территории Крымского полуострова. Именно выходцы из ССО, вскормленных Шойгу захватывали военные объекты и блокировали системы связи.

Конечно, Шойгу неспроста сделал эту презентацию успеха реформ армии путем создания «вежливых людей», использованных в Крыму, это было частью его плана по укреплению доверия перед хозяином в лице Путина.

Еще одной реформой Шойгу стало создание военно-космических войск (ВКС) РФ, презентация которых уже прошла в Сирии. С 30 сентября 2015 года была начата военная операция России в САР. Операция осуществлялась силами созданных 1 августа 2015 года ВКС при поддержке ВМФ России.

7 октября 2015 года президент Путин во время проходившей в Сочи рабочей встречи с Шойгу, подводя итоги первой недели операции, дал высокую положительную оценку работе Министерства обороны РФ: как действиям министерства в целом, так и боевым операциям, проводимым российскими летчиками из размещенной в Сирии авиагруппы.

Активно стал пропагандироваться тезис, что армия РФ вторая по силе в мире, а Шойгу стал лидером по эффективности среди всех министров правительства. Хотя это лидерство состояло во втягивании российской армии во все новые и новые авантюры, что полностью соответствует его психологическому профилю.

Рост рейтинга Шойгу стал настолько сильным, что его даже стали рассматривать в качестве возможного приемника Путина, а в отдельных случаях даже подозревать в подготовке военного переворота против хозяина Кремля.

Возможно эти опасения привели к тому, что так и не была реализована идея создания суперминистерства во главе с Шойгу – речь идет о слиянии Минобороны и МЧС. Недоверие к Шойгу также стал проявлять и премьер-министр Дмитрий Медведев чей рейтинг весьма скромен из-за впитанного негатива от международных экономических санкций.

Медведеву очень не по душе тот факт, что группа силовиков-мобилизаторов и разжигателей войн – Чемезов-Чайка-Золотов-Шойгу на этом делает рейтинг. Но весь негатив от агрессивной политики берут на себя представители экономического блока и бизнесмены.

Им все сложнее заниматься своими делами и строить карьеры в условиях возрастающего международного давления. Выходит, что все лавры побед Шойгу стал примерять на себя, тогда как горечь поражений распределялась без его участия. Тем не менее «успехи» россиян в Крыму, на Донбассе и в Сирии во многом обеспечены совсем не официальными вооруженными силами, а руками бойцов частной армии, известной как «Группа Вагнера».

Раздвоение российской военщины

В 2014 году Шойгу официально опроверг участие российских военных в операции по аннексии Крыма к России, тогда как Путин подтвердил присутствие российских военных на полуострове в рамках существующего договора между двумя странами.

Позже Шойгу отрицал участие «Группы Вагнера» в войне в Сирии под руководством Министерства обороны, и указывал, что они действуют там по своей инициативе. То, что министр обороны далек от ситуации в «сирийских полях» ярко подчеркивает следующий факт: в октябре 2017 года Шойгу указал в докладе о боевых действиях в Сирии размер освобожденной от боевиков территории в три раза больше общей площади самой Сирии!

Упрекнуть его здесь сложно, ведь по факту никакой единой российской новой армии нет. А есть лишь кооперация отдельных дееспособных компонентов вооруженных сил РФ с частными вооруженными компаниями (ЧВК).

По сути, в России давно существует параллельная военная структура, находящаяся вне юрисдикции Шойгу. В стране полулегально оперируют десятки ЧВК, самая известная из которых – «Группа Вагнера» под предводительством Дмитрия Уткина, подполковника в отставке, бывшего командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах.

Данная ЧВК заявила о себе в конфликте на Донбассе и участвовала в разоружении украинских частей в Крыму. Позже они проявили себя в Сирии, и даже существовал план переброски вагнеровцев на новые базы в Судане и Египте по Ливию.

ЧВК были де-факто легализованы только в конце 2016 года после принятия поправок в закон о воинской службе: теперь можно заключать так называемые «краткосрочные контракты».

Однако в реальности ЧВК существуют давно, и подготовку те же «вагнеровцы» проходили на полигонах, принадлежащих Минобороны. Более того, в ту же Сирию их отправляли на военных кораблях. При этом формально в свою юрисдикцию ни министерство, ни тем более лично Шойгу ЧВК включать не хотят.

Хотя сам министр, например, успехи, которые можно разделить поровну, к примеру, освобождение окрестностей Пальмиры в марте 2017 года: там ЧВК «Вагнера» принимала участие, публично заявляет только как успехи непосредственно российской армии. Это, конечно же является манипуляцией и обманом.

С одной стороны, буквально сейчас в России происходит обсуждение редакции закона о ЧВК, и обсуждается тема их лицензирования. И борьбу за это ведут, как ФСБ, так и Министерство обороны.

Но в Минобороне своя арифметика на счет ЧВК. В виду того, что бюджет РФ становится все более дефицитным, а экономика клонится ко все большему упадку, крайне острой становится конкуренция за бюджетный пирог. Если ЧВК будут легализованы, то они станут не просто неформальными подрядчиками, а структурными подразделениями юридически равными с армейскими, и смогут на прямую получать бюджетные деньги, минуя Шойгу и компанию.

И здесь «Группа Вагнера» будет в лидерах. Но есть еще одна проблема, если ЧВК включить в число подконтрольных министру обороны структур, то за них нужно будет нести ответственность. А по причине того, что подразделения ЧВК несут в боях огромные потери, их попросту пускают в расход как пушечное мясо. Это очень сильно портит статистику доблестных сил победителей, согласитесь для чего эта головная боль Шойгу?

Ведь текущая картина официальных потерь россиян в Сирии не выглядит катастрофической – это 45 человек. Но и здесь есть ложка дегтя: среди погибших значится генерал-лейтенант Валерий Асапов, руководивший группой российских военных советников. Он погиб фактически на передовой 23 сентября, помогая «правительственным вооруженным силам» в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Однако по факту он просто не должен был там находиться и его попросту могли подставить под удар свои же, слив информацию о его месте нахождения.

Но это все аналитические выкладки, в реальности не следует забывать, что Шойгу имеет еще и личную неприязнь к владельцу самой крупной российской ЧВК, ранее упоминавшейся «Группы Вагнера».

Путем обид: министр против ресторатора

Одной из причин нелюбви министра Сергея Шойгу к «вагнеровцам» является значительная успешность теневого хозяина данной ЧВК Евгения Пригожина, которого давно окрестили и «любимым ресторатором Путина», и даже «поваром Путина».

Пригожин, является владельцем группы компаний «Конкорд» и тесно знаком с высшими российскими чиновниками. Это не удивительно, ведь гостями ресторанов Пригожина, по информации Forbes, были президенты США и Франции Джордж Буш и Жак Ширак, а осенью 2003 года Владимир Путин, президент России, отмечал в пригожинском заведении New Island свой день рождения.

Сейчас в списке на сайте «Конкорда» 10 ресторанов в Санкт-Петербурге, семь в Москве и два в Сочи, а также «Магазин купцов Елисеевых» в Петербурге и сеть магазинов «Музей шоколада».

С 2012 года подконтрольные Пригожину структуры стали получать заметные государственные и около государственные контракты. Например, принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд М» стала одним из основных поставщиков питания для Управделами президента, а «Комбинат питания «Конкорд» стал главным «поваром» московских школ. Дочерние структуры «Конкорда» также заключили в 2012 году двухлетние контракты с «Военторгом» на обеспечение питанием российской армии.

Кроме того, компания Пригожина «Мегалайн» была крупнейшим подрядчиком министерства обороны по оказанию клининговых услуг, но с 2015 года не без помощи Шойгу ее стали постепенно отодвигать от данной кормушки.

Министр Шойгу взялся энергично выдавливать зарвавшегося ресторатора из сферы закупок министерства. Ему на руку также сыграла вовлеченность в скандал с бывшим министром экономразвития Алексеем Улюкаевым. Как оказалось, во время передачи взятки главой «Роснефти» Игорем Сечиным присутствовала менеджер компаний Пригожина Ольга Шокина, которая и передала арестованному министру пакет с деньгами. Характерно, что сразу после задержания министра, Шокина получила из рук президента медаль «За заслуги перед Отечеством».

Объектом атак Шойгу стал не только кейтеринговый и клининговый бизнес Пригожина, но и его частная армия. Так в Сирии воевало несколько тысяч бойцов «ЧВК Вагнера». Они образовывали четыре разведывательно-штурмовых батальонов, артдивизион, танковую роту, а также располагали диверсионно-разведывательной, инженерно-саперной ротами, ротой связи, штабными и вспомогательными подразделениями.

Финансирование бойцов осуществляется через российское ООО «Евро Полис», которое, аффилировано с Пригожиным. Боевой техникой, оружием и боеприпасами «ЧВК Вагнера» обеспечивало Министерство обороны. Боевые задачи вагнеровцам также ставили офицеры и генералы военного ведомства России. Они же осуществляли координацию взаимодействия «частников» с авиацией и подразделениями сирийской армии.

После освобождения Пальмиры, где решающую роль сыграли именно вагнеровцы, министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему президенту России об успехе. Но оказалось, что Сергея Шойгу опередил Евгений Пригожин – Путин уже был в курсе подробностей освобождения древнего города.

Самолюбие Шойгу было очень уязвлено. 9 декабря 2015 года министр обороны получил еще один «удар» от «ресторатора». В этот день в Георгиевском зале Кремля прошел торжественный прием, посвященный чествованию Героев России. Среди приглашенных оказался и Дмитрий Уткин – руководитель «ЧВК Вагнера». А вместе с ним – как минимум трое ближайших его сподвижников.

Причем, как рассказали сразу несколько источников, в военном ведомстве вообще не знали о приглашении «вагнеровцев» в Кремль. Как пишут российские СМИ: «возможно, это случайное совпадение, но после приема в Кремле, у «ЧВК Вагнера» в Сирии начались серьезные проблемы: у них отобрали тяжелую технику, начались перебои со снабжением оружием и боеприпасами. И лишь осенью 2017 года, перед началом наступления на Дейр-эз-Зор, снабжение нормализовалось. ЧВК вернули и технику.

Шойгу пустил вагнеровцев под нож

Хотя Путин и его команда перед выборами неоднократно заявляла, что военная кампания в Сирии почти ничего не стоила для российких налогоплатильщиков, но зато всемерно укрепила международный имидж России. Реальность же выглядит совсем иначе.

И здесь, если участие ВКС еще можно как-то профинансировать из государственного бюджета, то вот средства, потраченные на привлечение ЧВК «Вагнера», необходимо покрывать из других источников. Одним из таких источников выступают ресурсы Сирии.

Аналитики British Petroleum оценивали доказанные запасы нефти в Сирии в 0,3-0,4 миллиарда тонн. Это 0,2% от общемировых запасов. Примерно та же ситуация с газом: 0,2-0,3 триллиона кубометров – 0,15% от общемировых запасов. В 2010 году правительство Сирии также сообщило, что в стране имеются залежи нефтяного сланца – порядка 50 миллиардов тонн. Правда, доказать это не успели, началась война.

В СМИ озвучивалась информация, что 25% от указанных ресурсов должно перейти в счет компенсации в руки компании российского бизнесмена Евгения Пригожина – ООО «Евро Полис». Но топ-менеджеры компани не очень удовлетворены тем, фактом, что на подконтрольных силам Асада территориях почти нет запасов углеводородов, необходимых для капитализации военного участия Пригожина в войне.

Одним из путей получения трофейных энергоресурсов может стать их рейдерский захват у американских компаний, владеющих активами на землях, подконтрольных курдам из «Сил демократической Сирии» (СДС).

В частности, речь идет о месторождении Коноко в районе Дер-эз-Зора. В ночь с 7 на 8 февраля колонны бойцов ЧВК «Вагнера» в сопровождении подразделений асадовцев начали штурм позиций СДС. Но в ходе контратаки авиации коалиции во главе с США были полностью разгромлены и понесли потери в живой силе до 80%.

Это стала настоящей катастрофой для наемников из ЧВК, ведь цифры убитых исчислялись сотнями бойцов. Хотя операция против «вагнеровцев» длилась более 6 часов, российские ВКС так и не пришли им на помощь, хотя изначально заявлялось, что смешанные российско-сирийские части ведут наступление против ИГИЛ.

В Минобороны России всю вину сваливают на сирийских «ополченцев», которые попали в Дейр-эз-Зоре под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. И вообще ни слова о судьбе российских наемников.

Это очень рельефно проявляет конфликт между министром обороны Шойгу и владельцем ЧВК «Вагнер» Пригожиным и его окружением. Бизнесмен и «путинский ресторатор» стремится получать все большее бюджетное финансирование. А может вообще поставить во главе министерства своего человека – ведь ЧВК «Вагнер» едва ли не самый крупный подрядчик МО РФ. Даже ВКС неоднократно использовались для прикрытия проводимых ими наземных операций. Но 7-8 февраля этого почему-то не произошло. Вероятно, Шойгу надоели амбиции Пригожина, которые он укротил, свернув ему шею руками американцев.

Но более всего в этой истории вызывает интерес не сам факт конфликта в правящих элитах и стремление оттеснить конкурента от кормушки любой ценой. Невероятным является то, что существует несогласованность в действиях между различными военными соединениями россиян в Сирии. Как российские офицеры в районе линии соприкосновения в провинции Дер-эз-Зор могли не знать о передвижении батальонной тактической группы, состоящей из их же соотечественников.

Просто показательным моментом выглядит не желание заранее предупрежденных американцами и курдами российских офицеров министерства Шойгу проинформировать о предстоящей беде «вагнеровцев». Но в путинской России людская жизнь ничего не стоит. Широкой горстью местные правители черпают солдатские жизни и бросают их на убой, лишь бы укрепить свои позиции на вершине власти. Они не осознают, что с каждым новым подобным преступлением они лишь приближают свой скорый и неотвратимый конец.

Константин Румский, «Хвиля»