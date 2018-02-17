Лавров заявил о «неспособности» Украины самоуправляться

Лавров считает, что Украина «низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться». При этом глава МИД РФ заверяет, что «Россия, как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина «низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться». Как передает корреспондент «УНИАН», об этом он заявил сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Лаврова, ЕС, выступив гарантом соглашения от 21 февраля 2014 года между украинским правительством и оппозицией, фактически поддержал «переворот».

«Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться», – заявил Лавров.

«Россия, как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса. Правовые рамки готовы – это Минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН. Надо его неукоснительно выполнять», – добавил он.

Лавров считает, что пока соответствующие усилия в Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате» откровенно «саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии».

«Уверен, в ЕС понимают всю опасность такого разворота», – сказал Лавров.

«Гуляй Поле» напоминает, что Сергей Лавров возложил на Германию ответственность за проведение встречи в «нормандском формате». Российская сторона, по его словам к встрече готова, но не видит смысла ее проводить.

«УНИАН»