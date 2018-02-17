Порошенко обсудил с министром обороны США Мэттисом ситуацию на Донбассе

На встрече присутствовал спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер.

Президент Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом ситуацию на Донбассе и попытки России и боевиков сорвать мирный процесс. Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, об этом шла речь на встрече в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на которой также присутствовал спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер.

«Были обсуждены необходимость размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе в соответствии с принципами ООН и целями Минского процесса. Стороны выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками России и поддерживаемых ею боевиков подорвать мирный процесс. … Собеседники подчеркнули важность политики санкций против РФ в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины», – говорится в сообщении.

Мэттис подтвердил приверженность CША делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил дальнейшие шаги с целью укрепления оборонной устойчивости Украины, сообщили в Администрации президента.

«Гуляй Поле»