Лавров считает Германию ответственной за встречу в «нормандском формате»

Глава МИД России Лавров сказал, когда Россия будет готова провести «нормандскую» встречу. Если Германия готова к проведению встречи «нормандской четверки» в Мюнхене, то Россия тоже готова, но пока проведение встречи не подтвердилось.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в проведение встречи глав внешнеполитических ведомств решающее слово за Германией. Он подчеркнул, что встречу можно будет провести, как только Германия будет готова к встрече. По его словам – Россия готова к встрече, но он не видит в этом смысла. Об этом 17 февраля заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров, передает «ТАСС».

«Будем ждать, пока ничего не подтвердилось. Мы вчера подробно очень с Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться – не собираться. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы», – заявил Лавров.

Как известно, накануне глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене на полях Мюнхенской конференции по безопасности может состояться в пятницу поздно вечером или в субботу, 17 февраля.

Перенос встречи он объяснил «чисто логистическими проблемами» – министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.

Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, «хоть в три часа ночи».

Ранее стало известно, что глава МИД Франции не приедет на встречу в «нормандском формате» 16 февраля в Мюнхен, при этом он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.

«ТАСС»