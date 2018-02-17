США намерены затребовать экстрадицию обвиняемых во вмешательстве в выборы

Власти США намерены добиться экстрадиции 13 россиян из «списка Мюллера», которым предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016.

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил о намерении Вашингтона добиться экстрадиции россиян, которых обвинили в попытке повлиять на американские выборы. Его выступление размещено на сайте Минюста США.

«Нет никаких коммуникаций с россиянами по этому поводу. Мы будем придерживаться обычных процедур, добиваясь сотрудничества и экстрадиции», – подчеркнул Розенстайн.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в «фабрике троллей» и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо – в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации — «Агентство интернет-исследований» или «фабрика троллей», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Concord Catering». Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В министерстве иностранных дел России назвали «абсурдом» обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

«Гуляй Поле» напоминает, что Россию обвинили в причастности к кибератакам Великобритания, Дания, США и Австралия.

«Гуляй Поле»