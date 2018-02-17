За Путина взялись серьезно. Как волка обложили и гонят на «номера»

За «Петю» ответите. Путина начали прессовать за «патриотичных хакеров». Лондон, Вашингтон, Копенгаген и Канберра сколотили новый американо-европейский альянс против России.

Представители англосферы и потомки викингов «вероломно» 14-16 февраля накинулись на Россию, обвинив ее в создании и организации кибератаки вирусом NotPetya. Вероломно ли? Для Кремля, конечно же, да. Но в целом-то прослеживается последовательность в давлении на Москву из-за ее деструктивной политики в отношении и соседей, и Запада, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы».

Представители англосферы – это, собственно, Великобритания, Соединенные Штаты, Австралия; а викинги – Дания. По порядку. По словам замминистра иностранных дел Великобритании Тарика Ахмада в правительстве Соединенного Королевства пришли к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно, на секундочку, российская армия. Более чем прямолинейное обвинение. «Эта атака показала упорное пренебрежение суверенитетом Украины. Безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов. Кремль поставил Россию в прямую оппозицию к Западу, однако так быть не должно. Мы обращаемся к России с призывом стать тем самым ответственным членом международного сообщества, каким она себя позиционирует, а не пытаться втайне его разрушить», – заявил вечером в среду, 14 февраля, подчиненный Бориса Джонсона.

Вслед за ним министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен сказал, что полностью согласен с оценкой Ахмада и обвинил россиян – правительство и опять-таки армию – в атаке на крупную датскую судоходную компанию Maersk. По его словам, цель атак хакеров из России не шпионаж и получения информации, а причинение вреда. «Самая опасная вещь – это хакерские атаки с целью нанести вред. Россияне подняли это на высокий уровень», – цитирует министра Berlingske Business.

Затем слово взяли США. После обеда 15 февраля представитель Белого дома Сара Сандерс, прямым текстом и не стесняясь в выражениях, заявила, что 27 июня 2017 года самую разрушительную и убыточную – на несколько миллиардов долларов в США и странах Европы – кибератаку провела российская армия. «Она стала частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и еще яснее демонстрирует участие России в продолжающемся конфликте. Это была также безрассудная и неизбирательная кибератака, которая приведет к международным последствиям», – подчеркнули в администрации Дональда Трампа.

Последняя волна обвинений дошла до российских берегов из далекой Австралии, чьи разведслужбы после «консультаций с властями США и Соединенного Королевства» озвучили, может и более мягкий, но подтверждающий значение обвинений вердикт: «Правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали ответственных за инцидент».

Последствия NotPetya

К этому марафону заявлений тот же Вашингтон шел некоторое время. Так, 12 января The Washington Post со ссылкой на источники в американских спецслужбах писала, что в ЦРУ еще в ноябре называли российское ГРУ создателем вируса. Газета обратила внимание на тот факт, что сама атака началась 27 июня – за день до празднования Дня Конституции в Украине. Тогда от кибердеятельности россиян пострадали Украина, Россия (незначительно), Франция, Дания, Нидерланды, Великобритания, США и другие страны. Но все началось с Украины. Именно у нас были зафиксированы три четверти всех случаев заражения. Хакерами использовалась уязвимость популярного софта для документооборота – M.E.Doc. В украинский киберполиции отмечали, что несколько раз предупреждали производителя – «Интеллект-Сервис», но к их словам остались глухи. В итоге, 4 июля, правоохранители изъяли серверы.

Сильнее всего пострадали правительственные учреждения, а также компании: Ощадбанк, ОТП Банк, Кредобанк, Банк Південний, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк, Укрпошта, «Новая почта», Киевский метрополитен, аэропорты «Борисполь», «Киев», Киевводоканал, магазины «Эпицентр» и «Новая линия», ДТЭК, Киевэнерго, Укрэнерго, заправки ТНК, Укргаздобыча, ГП «Антонов» мобильные операторы и т.д. Спустя два дня после атаки вирусом-шифровальщиком в Нацполицию обратились 1508 юридических и физлиц с сообщениями, о блокировании работы компьютерной техники. По словам замглавы АПУ Дмитрия Шимкива, который ранее возглавлял украинское представительство Microsoft, всего из строя было выведено примерно 10% персональных компьютеров в Украине. Как личных, так и в государственных и негосударственных учреждениях, и на предприятиях.

Если говорить о других пострадавших, то в Британии вирус затронул десятки организаций: почтовые службы, рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. В Лондоне, к слову, подчеркивают, что весь этот хаос россиянами был учинен для нарушения работы госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики, а вымогательство – лишь прикрытие. Потому-то ущерб и оказался в разы выше, чем если бы кучка хакеров просто требовала по 300 баксов с носа неосторожного пользователя. Например, в сентябре 2017 года FedEx, логистическая и почтовая компания из США, сообщила о своих убытках в Нидерландах – дочка TNT Express потеряла $300 млн. А один из гигантов фармацевтики, американская Merck, лишилась $240 млн и была вынуждена просить в долг у Федерального центра контроля заболеваний вакцины против вируса папилломы человека. В списке пострадавших и упомянутая уже Фредериксеном Maersk Line, и французский железнодорожный оператор SNCF и американский производитель продуктов питания Mondelēz International.

Пора платить

Массированное и явно скоординированное торпедирование РФ со стороны Лондона, Копенгагена, Вашингтона и Канберры дает основание предположить создание очередного американо-европейского альянса. Его задачей будет принуждение к миру, или хотя бы к примерном поведения россиян в киберпространстве. В Штатах не скрывают, что ожидают новых инцидентов. 13 февраля директор американской Национальной разведки Дэвид Коутс на слушаниях в комитете Сената по разведке предрек новые кибератаки со стороны России и других стран (вероятно, он имел в виду Китай, КНДР) во время выборов в США и Европе. Чтобы этого не допустить, США вместе с партнерами разворачивают информатаку по всем фронтам, официально обвинив разведку Минобороны РФ.

А погуляли ГРУ на славу. Однако теперь пора и счет оплатить. Неспроста госпожа Сандерс упоминала миллиардные убытки. Это непрозрачный намек, что придется так или иначе, но кому-то компенсировать убытки. И этим кем-то очевидно будет Москва в обозримом будущем после разбирательств в международных инстанциях. С другой стороны, своего рода платой за проступки будет новый пакет санкций. О нем Капитолий и Белый дом твердят регулярно, поддерживая интерес. Накануне министр финансов Стивен Мнучин в очередной сообщил, что санкции в рамках Кремлевского доклада будут вот-вот. Мол, администрация, не покладая рук, работает над ними. А ведь одно только присутствие российских «кошельков» в пресловутом черном списке уже вредит их бизнесу. Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких олигархов, репутации одного из них нанесен непоправимый ущерб, а у другого скорее всего сорвется важная сделка.

Как себя поведет Кремль в свете официальных обвинений в создании NotPetya? Будет отпираться до последнего, демонизируя все, что шевелится по ту сторону добровольно возведенного железного скрепного занавеса. Начало уже положено спикером Путина Дмитрием Песковым. «Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании», – сказал он. Но кому уже какое дело до того, что говорят в Кремле, полностью сжегшем весь кредит доверия в США и Европе.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»