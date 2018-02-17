Обвинения спецпрокурора США Мюллера в России назвали «абсурдом»

Пресс-секретарь МИД России Захарова сделала заявление об «абсурде» обвинений и «современной политической реальности» США.

В министерстве иностранных дел России назвали «абсурдом» обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США. Об этом написала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Facebook.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», – утверждает пресс-секретарь.

Агентства молнят: «Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан Ро… Опубліковано Maria Zakharova 16 лютого 2018 р.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в «фабрике троллей» и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо – в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации — «Агентство интернет-исследований» или «фабрика троллей», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Concord Catering». Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

«Гуляй Поле» напоминает, что Россию обвинили в причастности к кибератакам Великобритания, Дания, США и Австралия.

«Гуляй Поле»