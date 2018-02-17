Зачем Путину избираться на Донбассе?

Выборы Путина на Донбассе. В какую урну отправили «ихтамнетов».

Несмотря на то, что российских войск на Донбассе нет, тем не менее большая группа заблудившихся бурятских шахтеров нуждается в избирательных урнах. Российский Центризбирком получил из оккупированного Луганска «официальное обращение» с просьбой организовать на этой территории зарубежные участки для голосования, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловая Столица».

Об этом газете «Известия» рассказал член ЦИК РФ Василий Лихачев. По его словам, содействовать «обеспечению избирательного права граждан Российской Федерации готовы и в «ДНР». В российском ЦИК заверили «ответственных избирателей», что сейчас данный вопрос находится в процессе «тщательного рассмотрения». «Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь. Там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине», – заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Чудесно, не правда ли? Их там нет, но все они, и мертвые и живые, готовы избирать на надцатый срок дорого Владимира Владимировича. Слова о большой группе избирателей звучали бы как явка с повинной, если бы не одно «но». Так, российских войск на Донбассе нет, но большая группа заблудившихся бурятских шахтеров нуждается в избирательных урнах?

Представитель ЦИК далее говорит, что понимает, с какими рисками сопряжено голосование россиян, находящихся на территориях Донецкой и Луганской областей, в украинских городах: «Это [голосование в Украине] опасно, и у них остается только вариант – выезд на территорию РФ: в Ростов, Орел, Белгород или Смоленск». Ответ представителя ЦИК звучит более чем понятно. Направить соотечественников, воюющих на Донбассе, в Днепр, Харьков, или прямо во Львов – значит способствовать их аресту. Но ни один представитель российского ЦИК не посмеет стать причиной утилизации огромного числа российских наемников украинскими спецслужбами. Поэтому и советует возвращаться в Россию. С них достаточно работы американской авиации – пусть пока поживут. Все логично.

А дальше начинается интересное. Большинство российских СМИ, перепечатывая слова Лигачева, опустили вторую часть о голосовании в России и оставили только слова о голосовании в Днепре, Харькове и Киеве. Что такое, неужели официальный рупор Кремля – газета «Известия» уже поддается цензуре в путинской России? Понять журналистов, конечно же можно. Давайте представим, что будет если россияне, обуреваемые неуемным желанием переизбрать Путина, решат посетить избирательные участки в Ростове или Саратове, воспользовавшись советом господина Лихачева?

Что тогда? Как их в таком количестве пропускать через границу, разоружать, подвергать санобработке и прочее? Допускать в Россию такое количество вооруженных прокаженных просто нельзя. Их же потом не отловишь по родной стране, чтобы загнать обратно в окопы. Учитывая число российских военных, наемников, отпускников и «заблудившихся», в случае их дружного движения в сторону российско-украинской границы может случиться несанкционированный вывод российских войск прямо в день всенародного голосования. Что потом прикажите с этим делать?

Как бы там ни было, ситуация получается интересная. Заподозрить «Известия» в том, что они просто дали общественно-важную информацию из любви к свободе слова невозможно. Сообщение, скорее всего, появилось не просто так. Это сигнал. В первую очередь российским гражданам. Еще недавно издание рассказывало своим читателям, что на оккупированных территориях «начался процесс интеграции» для включения их в состав Российской Федерации. А теперь он, значит, закончен. Лихачев ведь ясно сказал, про то, что Киеву решать, быть там избирательным участкам, или нет. То есть, Донбасс – это Украина. Теперь политика партии именно такая и всем россиянам приказано думать именно так.

Когда Путину было выгодно, он пугал мир присоединением Донбасса к Российской Федерации. Теперь ситуация поменялась и «Известия», переобувшись на ходу, вполне недвузначно рапортуют об украинской юрисдикции над Донбассом. Заметьте, о воле молодых республик в словах чиновника тоже ни слова. Они не субъект для Кремля, когда речь идет о легитимности президента Российской Федерации. В ответ на «официальное обращение «ЛНР» представитель российского ЦИК говорит: «Мы, конечно за, но там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие». Сидите и не рыпайтесь. Путин так решил. Не нужны ему ни ваши голоса, ни разоренная вашими руками территория.

Характерной особенностью российского коллективного разума является несогласованность официоза. Официальные лица говорят одно, тут же утверждают совсем другое и никого это не смущает. Вы думаете наемники, отпускники, или коллаборанты-марионетки поймут, что их сливают? Нет, конечно же. Они воспримут слова Василия Лихачева буквально и начнут повторять, что это подлый Киев лишил их права голоса и права на будущее. Так было уже ни один раз. За преступления Кремля российские симпатики всегда возлагают ответственность на Украину. Так им проще. Будь у них способность думать рационально, они никогда не ввязались бы в кремлевские авантюры.

Единственный, кто, похоже, заподозрил неладное – это российские пропагандисты, не рискнувшие опубликовать полную цитату. Возможно, они уже начали подозревать, что ситуация меняется и при первой же возможности их сольют так же, как «большое количество российских граждан», «которых нет» ни в Сирии, ни в Украине.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»