Владелец сети магазинов «Эпицентр» имеет бизнес в России и оккупированном Крыму

Аффилированная с нардепом Герега и его супругой компания «Руслайн Ко» – являет одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Севастополя в оккупированном Крыму.

Народный депутат Александр Герега с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в аннексированном РФ Крыму и имеют фирму в Московской области. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы» (Совместный проект «Радио Свобода» и канала «UA: Первый»).

Согласно выписке из реестра юридических лиц РФ, в мае 2014 года украинские компании «Новая линия», «Эпицентр К» и «Торговый дом» Трейдиком «Инко», конечными владельцами которых являются Галина и Александр Герега, основали в городе Пушкино Московской области компанию ООО «Руслайн Ко».

Фирма «Руслайн Ко» является одним из крупнейших налогоплательщиков на собственность в бюджет аннексированного города Севастополь, говорится в пояснительной записке чиновников оккупационной власти к отчету об исполнении консолидированного бюджета города в 2017 году.

В ней компания «Руслайн Ко» называется одним из основных плательщиков налога на собственность в бюджет аннексированного города.

Журналисты подчеркивают: руководство «Руслайн Ко» активно участвует в деятельности гипермаркетов «Новатор К» (это российское юридическое лицо начало работать на месте гипермаркетов «Эпицентр К» на территории полуострова).

В частности, гендиректор «Руслайн Ко» в 2017 году ходатайствовал об изменении категории земель на участке одного из гипермаркетов «Новацентр К» в Севастополе на улице Отрадной в промышленную зону при обсуждении генплана.

«Кроме того, российская фирма Герег «Руслайн Ко»делит один офис с ООО «Русстрой К», которое на 99% владеет компанией «Новацентр К» (202 помещения дома на Тургеневской, 8 в городе Пушкино Московской области)», – говорится в сюжете «Схем».

Сам Герега в комментарии журналистам сначала заявил, что ему неизвестно о бизнес-деятельности «Эпицентра К» или аффилированных с ним структур в РФ или Крыму, а затем сказал: «Кто его знает. Может, мы и имеем отношение к этим компаниям, и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, который будет шагать этими территориями, и эти территории также станут такими же независимыми, как наша страна».

«На территории России и Крыма украинским компаниям просто невозможно работать», – добавил он.

«Схемы»