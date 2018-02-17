По мнению президента Украины третья мировая война уже развязана Россией. Он отметил что методы опробованные Россией в Украине теперь применяются агрессором во всем мире.

Президент Петр Порошенко считает, что Россия уже начала мировую войну нового типа. Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент «Европейской Правды».

Президент призвал присутствующих политиков и экспертов задуматься, что проблемы безопасности мира последнего времени имеют не только общие признаки, но «временами – также совместное происхождение».

«Гибридная вина, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», – отметил он.

Порошенко обратил внимание на то, что методы гибридной войны, опробованные российским руководством в Украине, сейчас используются в других регионах мира.

«Возьмите как пример маргинальные радикальные партии, которые Россия поддерживает по всему миру. Или возьмите армию троллей… возьмите фейковые новости», – перечислил он.

Другим инструментом гибридной войны, по его словам, являются кибератаки, подобные российскую атаке с помощью червя Petya. Порошенко также поблагодарил правительствам ряда стран-членов НАТО за недавнее публичное признание того, что за осуществлением этой атаки стояли российские спецслужбы.

«Гуляй Поле» напоминает, что Россию обвинили в причастности к кибератакам Великобритания, Дания, США и Австралия.

«Европейская Правда»